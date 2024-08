Am Montag nach Börsenschluss in den USA öffnet der Spezialist für Lösungen zur Analyse großer Datenmengen seine Bücher zum zweiten Jahresviertel. Die Ergebnisse des Auftaktquartals, eine erhöhte Prognose und der gute Lauf der Papiere schüren hohe Erwartungen. Das Marktumfeld für Technologie-Werte hat sich in den letzten Handelstagen spürbar eingetrübt, auch die Palantir-Aktie steht unter Druck. Investoren schauen nun wohl noch genauer auf die Quartalsergebnisse, die das Unternehmen nach US-Handelsschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...