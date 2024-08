Amundi ist der größte europäische Asset Manager und verwaltet weltweit über 2.150 Mrd. Euro. Deutschland hat entscheidend dazu beigetragen, denn hierzulande haben sich die Assets von rund 64 auf 131 Mrd. Euro verdoppelt. "Wir sind der zweitgrößte ausländische Asset Manager im deutschen Markt", sagt Christian Pellis, CEO von Amundi Deutschland im Gespräch mit PLATOW. Der Platz hinter BlackRock ist für Pellis allerdings nicht genug. Unter seiner Führung soll Amundi die führende ausländische Gesellschaft hierzulande werden. "Wir haben einen guten Mix an Kunden und an Produkten. Wenn wir auf die Verdopplung der Assets in den letzten drei Jahren schauen, haben wir eine große Chance, weiter zu wachsen und dieses Ziel zu erreichen." Gefahr droht allerdings aus dem Heimat; BNP Paribas und Axa Investment Manager ...

