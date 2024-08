Die Sartorius vz-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 4,7 Prozent auf 249,50 EUR, wobei das Tagestief bei 247,20 EUR lag. Trotz eines Handelsvolumens von 77.197 Aktien konnte das Papier nicht an Boden gewinnen. Besonders bemerkenswert ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit einem Kurs von 383,70 EUR, erreicht am 22.03.2024, liegt die Aktie derzeit 53,79 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand.

Geschäftszahlen und Prognosen

Trotz der negativen Kursentwicklung konnte Sartorius im letzten Quartal einen Umsatzanstieg verzeichnen. Der Umsatz stieg um 3,45 Prozent auf 860,70 Mio. EUR, verglichen mit 832,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Allerdings sank der Gewinn je Aktie von 1,39 EUR auf 0,35 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie. Die Dividendenprognose für [...]

