Deal Closing: Die Vereinbarung zwischen der Sport1 Medien AG und ACUNMEDYA über eine Veräußerung von 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Sport1 GmbH wurde vollzogen Sport1 Medien AG und ACUNMEDYA melden das Closing für die im Februar 2024 angekündigte Kooperation

ACUNMEDYA erwirbt 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Sport1 GmbH

Sämtliche Closing-Bedingungen, insbesondere die medien- und kartellrechtlichen Zustimmungen, wurden erfüllt Ismaning, 2. August 2024 - Der Einstieg von ACUNMEDYA bei der Sport1 GmbH ist vollzogen: Seit heute ist die Transaktion, in deren Rahmen ACUNMEDYA 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Sport1 GmbH erworben hat, abgeschlossen. Die Sport1 Medien AG, ein Tochterunternehmen des Schweizer Medienkonzerns Highlight Communications AG, und das internationale Medien- und Unterhaltungsunternehmen ACUNMEDYA mit Sitz in Istanbul hatten am 23. Februar dieses Jahres im Rahmen einer umfassenden Kooperation auch den Erwerb von 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Sport1 GmbH vereinbart. Im Rahmen des Closings haben die beiden Partner vereinbart, dass es nur noch einen Geschäftsführer bei der Sport1 GmbH geben wird. Bisher waren Dr. Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler zusätzlich zu ihrer Rolle als Co-CEOs der Sport1 Medien AG Geschäftsführer der Sport1 GmbH. Vom heutigen 2. August an wird Dr. Matthias Kirschenhofer alleiniger Geschäftsführer der Sport1 GmbH. Robin Seckler wird gemeinsam mit Dr. Matthias Kirschenhofer weiterhin als Co-CEO der Sport1 Medien AG tätig sein. Über die Beteiligung hinaus ist im Rahmen der strategischen Kooperation mit ACUNMEDYA auch eine umfangreiche Content-Offensive geplant. International bekannte und sehr erfolgreiche Entertainment- und Sportunterhaltungs-Formate von ACUNMEDYA sollen auf SPORT1 in das deutsche Free-TV gebracht werden. Den Anfang macht die Ausstrahlung einer deutschen Version des global erfolgreichen Sport-Reality-Formats EXATLON, die im September dieses Jahres starten wird. Acun Ilicali, Gründer und Eigentümer der ACUNMEDYA Gruppe, freut sich, den Abschluss der Partnerschaft mit der Highlight Group und SPORT1 bekannt zu geben: "Wir freuen uns sehr über den Beginn unserer Partnerschaft mit der Highlight Gruppe und SPORT1, die von einer gemeinsamen Leidenschaft und Vision für Innovation getragen wird. In der Zusammenarbeit mit dem SPORT1 Team sehen wir unglaubliche Möglichkeiten, ein breites Spektrum an Sport- und Entertainment-Inhalten für unser deutschsprachiges Publikum anzubieten und gemeinsam mit unserem Partner eine inspirierende Erfolgsgeschichte zu schreiben." Bernhard Burgener, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sport1 Medien AG: "Wir freuen uns sehr, über das erfolgreiche Closing: Mit ACUNMEDYA haben wir einen hervorragenden strategischen Investor und großartigen Partner gefunden. Gemeinsam mit ACUNMEDYA werden wir ein neues Kapitel für SPORT1 aufschlagen. Die Kooperation bietet uns hervorragende Möglichkeiten zum weiteren Ausbau unseres Angebots, so dass wir noch mehr innovative Sport- und Entertainment-Inhalte liefern können, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern werden." Über die SPORT1 MEDIEN Gruppe Die Sport1 Medien AG ist ein international agierendes Medienunternehmen mit Sitz in Ismaning bei München. Mit ihren Tochterunternehmen Sport1 GmbH, Magic Sports Media GmbH, Match IQ GmbH und PLAZAMEDIA GmbH deckt die SPORT1 MEDIEN Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette im Sportbereich ab: SPORT1 als führende Multichannel-Sportplattform im deutschsprachigen Raum mit ihren TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Kanälen, MAGIC SPORTS MEDIA als Vermarktungsunternehmen in den Bereichen Wetten, Poker und Casino, die Full-Service Sport-Event- und -Beratungs-Agentur Match IQ als Partner von Verbänden, Ligen und Klubs bei der Internationalisierung, Spieltags-Abwicklung sowie der Organisation von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen sowie PLAZAMEDIA als führender Content-Solutions-Provider im Sport- und Entertainment-Bereich für sämtliche Medienkanäle. Diese Marktpositionierung bietet einzigartige Möglichkeiten für Kunden und Partner, darunter werbetreibende Unternehmen und Agenturen, Medienhäuser, Plattformanbieter, Sportverbände, -Ligen und Klubs. Über die ACUNMEDYA Gruppe ACUNMEDYA ist ein führendes Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das sich der Vision verschrieben hat, weltweit inspirierende und kreative Inhalte zu liefern. ACUNMEDYAs kontinuierlicher und beschleunigter Kurs wird durch seine Originalformate und Adaptionen weltbekannter TV-Hits für sein Publikum auf der ganzen Welt angetrieben. ACUNMEDYA produziert jedes Jahr mehr als 5.000 Stunden hochwertiger Fernsehprogramme und liefert sie in mehr als 15 Länder weltweit. Die ACUNMEDYA Gruppe verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Rundfunkbereich durch eigene TV- und Streaming-Kanäle sowie globale Produktionen und besitzt außerdem das weltweit größte Open-Air-Produktionszentrum in der Dominikanischen Republik, in dem viele weltweit ausgestrahlte Reality-Shows produziert werden. Acun Ilicali, der Eigentümer und Gründer der ACUNMEDYA Gruppe, hat TV8 zu einem der führenden Fernsehsender der Türkei gemacht und EXXEN, einen führenden Streaming-Dienst, gegründet. 