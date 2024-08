Die K+S-Aktie zeigt sich derzeit volatil im XETRA-Handel. Während der Kurs am Morgen bei 11,84 EUR eröffnete, schwankte er im Tagesverlauf zwischen 11,77 EUR und 12,00 EUR. Trotz dieser Bewegungen liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 18,47 EUR, das am 11.08.2023 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Tief von 11,27 EUR, verzeichnet am 16.07.2024, ist jedoch nicht weit entfernt.

Ausblick auf Dividende und Finanzergebnisse

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,236 EUR je Aktie, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 0,700 EUR bedeutet. Die Veröffentlichung der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 erwartet. Analysten gehen davon aus, dass K+S im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 0,317 EUR je Aktie verbuchen wird. Das durchschnittliche Kursziel für die K+S-Aktie liegt derzeit bei 14,81 EUR.

