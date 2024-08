Solana-Kursanalyse: Kann die Katastrophe noch abgewendet werden?

Solana ($SOL) gehörte eigentlich zu den großen Stars der vergangenen Rallye, die seit Anfang Juli auf die vorherige Korrektur folgte. In nur 3 Wochen gelang dem Kurs ein Anstieg von satten 60 %! Geschuldet war dieser zu großen Teilen den Spekulationen um einen möglichen Solana-ETF, der von einigen Anbietern wie 21Shares und VanEck bei der SEC beantragt wurde. Doch der Glanz von Solana ist in der letzten Woche merklich abgeklungen.

Allein in den letzten 7 Tagen mussten die Investoren des 5. größten Meme-Coins einen Verlust von fast 16 % hinnehmen. Kurzzeitig wurde $BNB von $SOL überholt, wodurch Solana kurzzeitig die 4. größte Kryptowährung war. Doch auch diesen Platz musste Solana wieder abgeben. Und die technische Analyse? Die lässt Übles vermuten, macht aber auch Hoffnung.

(Solana hat allein in den letzten 7 Tagen fast 16 % an Wert verloren - Quelle: coinmarketcap.com)

Solana bricht den Trend unter hohem Volumen

Das wohl gefährlichste, was der Kurs von Solana machen konnte, hat er gestern getan. Nämlich den frisch etablierten Aufwärtstrend gebrochen! Und das passierte auch noch unter hohem Volumen, was für starken Verkaufsdruck spricht. Es sieht also nicht gut aus für Solana. Zumindest nicht auf den ersten Blick, denn einige Punkte lassen Hoffnung aufkommen, dass ein Crash verhindert werden kann!

(Solana hat im Tageschart den Aufwärtstrend gebrochen, zeigt aber mit dem EMA 200 in Blau und der Unterstützungslinie eine starke Supportzone - Quelle: Tradingview.com)

Ein Auffangpunkt für den Solana-Kurs könnte die Supportzone zwischen 131 und 138 Dollar sein. In diesem kleinen Bereich trifft sich eine Unterstützungslinie aus mehreren vergangenen Tiefpunkten und der EMA 200. Dieser wird in der technischen Analyse viel beachtet und bildet oft einen Umkehrpunkt. Derzeit sieht es so aus, als würde der Kurs an dieser Stelle bald drehen. Das macht Hoffnung und könnte dazu führen, dass Solana seine alte Richtung auf dem Weg zum Jahreshoch wieder aufnimmt. Das könnte auch Base Dawgz ($DAWGZ), einem Meme-Coin mit besonderer Beziehung zu Solana, zu hohen Renditen verhelfen.

Das Handelsvolumen von Base Dawgz könnte explodieren!

Base Dawgz ist ein neuer Meme-Coin im ICO mit riesiger Followerschaft, riesigem Potenzial und riesigen Nuten für seine Anleger. Denn Base Dawgz kann durch seine Multichain-Funktion auf mehreren verschiedenen Blockchains gehandelt werden. Darunter fällt natürlich auch die von Solana, aber ebenso Base, Avalanche, Ethereum und die Binance Smart Chain. Das garantiert Tradern und Investoren eine breite Auswahlmöglichkeit und sie können die Blockchain nutzen, die ihnen die höchste Sicherheit und Geschwindigkeit bei den geringsten Kosten verspricht.

(Der Vorverkauf von $DAWGZ läuft bereits erfolgreich, aber nach dem Börsenstart dürfte der Erfolg noch größer werden - Quelle: basedawgz.com)

Da Base Dawgz den Tradern und Investoren Vorteile bei den Transaktionen verschafft, könnte das Handelsvolumen nach dem Börsenstart explosionsartig ansteigen. In diesem Fall werden häufig große zentrale Börsen wie Binance oder Coinbase auf einen Meme-Coin aufmerksam. Wenn Base Dawgz bei diesen Börsen ein Listing erhält, würde der Meme-Coin gemeinsam mit den größten Coins der Welt gehandelt. Das würde wohl auch für Base Dawgz bedeuten, dass der Kurs nahezu explodiert, wodurch seine Anleger unglaubliche Gewinne erzielen könnten.

