Michael Saylor verkauft Aktien für 2 Mrd. Dollar, um Bitcoins zu kaufen!

Wenn es einen Unternehmer gibt, der sich mehr als alle anderen einen Namen als glühender Bitcoin-Anhänger gemacht hat, dann ist es Michael Saylor. Der CEO und Mitbegründer des Softwarekonzerns MicroStrategy, gilt als der Inbegriff eines Krypto-Enthusiasten.

Wahrscheinlich möchte er mit MicroStrategy deshalb erneut 2 Mrd. Dollar in Bitcoins investieren. Obwohl erst Anfang Juni 800 Mio. Dollar investiert wurden. Und obwohl der Bitcoin zu einem Quartalsverlust von über 123 Mio. Dollar bei MicroStrategy geführt hat!

JUST IN: MicroStrategy to raise $2 BILLION to buy more Bitcoin pic.twitter.com/KLvPIeMD8G - Radar (@RadarHits) August 1, 2024

MicroStrategy steht und fällt mit dem Bitcoin

In den Jahren 2012 bis 2020 verlief der Aktienkurs von MicroStrategy ($MSTR) eher verhalten. Die Aktie war über Jahre in einer Seitwärtsrange gefangen. Erst mit der Entscheidung, statt Barreserven oder Aktien lieber Bitcoin zu kaufen, ist die Aktie nahezu explodiert. Über 1.360 % Gewinn konnte sie so in den letzten 4 Jahren einfahren.

(Seit der Entscheidung Bitcoins zu kaufen, ist die Aktie von MicroStrategy explodiert - Quelle: Tradingview.com)

Fast 15 Mrd. Dollar hält das Unternehmen mittlerweile in $BTC. Und das bei einer Marktkapitalisierung von etwa 26 Mrd. Dollar! Damit besteht über die Hälfte des Unternehmenswertes aus Bitcoin! Erst heute wurde berichtet, dass BlackRocks Bitcoin-Spot-ETF und MicroStrategy zusammen 559.000 $BTC mit einem Gesamtwert von über 36 Mrd. Dollar halten. Und das werden noch mehr werden! Denn Michael Saylor hat klargemacht, dass er an seiner Erfolgsstrategie festhalten will. Deshalb wird MicroStrategy bald eigene Aktien im Wert von 2 Mrd. Dollar verkaufen, um damit Bitcoins zu kaufen.

Michael Saylor und sei Gespür für das Ende der Korrektur

Michael Saylor scheint ein unglaubliches Gespür für das Ende einer Korrektur zu haben. Schon seine letzten 800 Mio. Dollar investierte er nahe am Tief. Dass er jetzt dazu bereit ist, eine noch viel größere Summe zu investieren, könnte bedeuten, dass er davon ausgeht, die Korrektur im Bitcoin nähert sich dem Ende. Sollte das der Fall sein, könnte der Bitcoin sich bald wieder auf den Weg zu seinem Allzeithoch machen. In dessen Fahrwasser könnte auch $99BTC eine hervorragende Performance erzielen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.