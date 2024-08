Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnete einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Der Kurs fiel um 2,9 Prozent auf 61,90 EUR, was eine erhebliche Differenz zum 52-Wochen-Hoch von 123,75 EUR darstellt. Trotz dieser negativen Entwicklung bleiben Analysten optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 73,88 EUR. Zudem wird für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende von 1,10 EUR auf 1,20 EUR erwartet, was das Vertrauen in die langfristige Performance des Unternehmens unterstreicht.

Ausblick auf zukünftige Finanzergebnisse

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnen Experten mit einem Gewinn von 3,37 EUR je Aktie. Die Veröffentlichung der Q3 2024-Finanzergebnisse ist für den 6. August 2024 geplant, gefolgt von den Q3 2025-Ergebnissen voraussichtlich am 7. August 2025. Diese Termine werden von Anlegern und Analysten mit Spannung erwartet, da sie wichtige Indikatoren für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens liefern werden.

