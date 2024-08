Krypto-Wal Cathie Woods verkauft hohe Bestände - Droht ein Crash?

Das Sentiment der Anleger trübt sich immer mehr ein und die Sorgen über einen Crash nehmen bei einigen weiter zu. Nun wurde bekannt gegeben, dass einer der größten Krypto-Enthusiasten und Wale hohe Anteile von Krypto-Assets verkauft hat. Was und wie viel ihr Unternehmen genau liquidiert hat sowie warum, wollen wir in diesem Beitrag genauer analysieren.

Krypto-Enthusiastin Cathie Woods verkauft Krypto-Assets

Inzwischen wurde gemeldet, dass das Unternehmen Ark Invest, dessen Geschäftsführerin eine der größten Bitcoin-Enthusiastinnen ist, hohe Bestände von Assets verkauft hat, die in einem Zusammenhang mit Kryptowährungen stehen.

So hat Cathie Woods am 1. August 69.069 Aktien der großen zentralen Kryptobörse Coinbase für umgerechnet rund 14 Mio. USD abgebaut. Ebenso verkaufte sie 108.751 Anteile ihrer ARKB Bitcoin ETFs im Wert von 6,8 Mio. USD. Somit sind es zusammen rund 21 Mio. USD.

https://x.com/ArkkDaily/status/1819161700722991160

Coinbase hatte im zweiten Quartal 2024 zwar einen Gewinn pro Aktie erzielt, jedoch lag dieser mit 0,15 USD niedriger als die erwarteten 0,93 USD. Allerdings hatte das Unternehmen mit einem Umsatz von 1,45 Mrd. USD besser als die prognostizierten 1,40 Mrd. USD abgeschnitten. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem Verlust von 0,45 USD pro Aktie und einem Umsatz von 797,91 Mio. USD sind die Zahlen dennoch deutlich besser ausgefallen.

https://x.com/coinbase/status/1687197491098492928

Stattdessen erwarb Ark Invest 651.713 Anteile des 31Q Ether Staking ETFs für umgerechnet rund 8,41 Mio. USD, bei denen es sich um das erste Staking-ETF-Produkt in Nordamerika handelt. Dabei können die Anleger ihre ETH in den Fonds deponieren und mit diesen eine Rendite über das Staking erzielen.

Somit hat Ark Invest die Exposition auf dem Kryptomarkt reduziert, da sie 8,41 Mio. USD investiert, jedoch für 21 Mio. USD abgebaut hat. Dies ist vermutlich auch auf die Schwäche des Krypto- und Aktienmarktes zurückzuführen.

Warum verkauft Cathie Woods ihre Krypto-Assets?

Nach der Rückgabe weiterer Bestände der Kryptobörse Mt. Gox an die Gläubiger sowie den BTC-Verkäufen der deutschen und US-amerikanischen Regierung kam es am Kryptomarkt zu Verlusten. Zusätzlich dazu haben die Wahlchancen von Donald Trump sowie die Hoffnung auf eine bessere Kryptopolitik in den USA abgenommen.

So kam es bei der Marktkapitalisierung der Kryptowährungen seit dem letzten, niedrigeren Hoch von 2,44 Bil. USD zu einem Rückgang von fast 11 % auf 2,17 Bil. USD. Aber auch das Sentiment der Anleger hat sich mit dem CMC Fear & Greed Index mit einem Wert von 57,66 zuletzt wieder aus der Gier in den oberen Bereich der Neutralität bewegt.

CMC Fear & Greed Index | Quelle: CMC

Vermutlich versucht Ark Invest nur das Risiko etwas zu verlagern und spekuliert auf die zunehmenden Kapitalzuflüsse in die Ethereum-Spot-ETFs von Pensionsfonds und anderen Anlegern, welche den Preis zusammen mit den anderen Katalysatoren auf neue Allzeithochs treiben dürfte.

Schließlich haben Kryptowährungen historisch betrachtet in dem Jahr nach dem Halving und der US-Wahl die höchsten Gewinne innerhalb des Vierjahreszyklus verzeichnet. Zudem nimmt die Akzeptanz aufgrund der Engagements von BlackRock und anderen weiter zu. Außerdem könnte sich das regulatorische Umfeld durch eine Wiederwahl von Trump möglicherweise deutlich verbessern.

Hinzu kommen die ab September erwarteten Zinssenkungen in den USA, bei denen es sich um einen der besten langfristigen Indikatoren für Aktien und Kryptowährungen handelt. Denn somit gelangt wieder mehr Geld in die Märkte, was ebenso die Assetpreise in die Höhe treibt.

Historische Entwicklung des S&P500 in US-Wahljahren | Quelle: Seasonax

Bis kurz vor der US-Wahl, die am 5. November stattfinden wird, kommt es am Aktienmarkt meist noch einmal zu Verlusten, bevor diese dann von der Jahresendrallye abgelöst werden. Ein ähnliches Muster könnten wir auch dieses Mal erleben, zumal die Kryptowährungen nun zu einem besonders wichtigen Wahlkampfthema geworden sind.

In den riskanteren Phasen, wie den übrigen drei Jahren des Kryptomarktes, flüchten die Anleger tendenziell in Bitcoin. Während eines Bullenmarktes beginnt dann dieser zuerst zu steigen und wird zuerst von den Altcoins und danach von den Memecoin abgelöst, welche am schnellsten die höchsten Renditen am Kryptomarkt erzielen können.

Dieser neue Memecoin könnte im Bullenmarkt explodieren

Während für Bitcoin im nächsten Bullenmarkt Kursanstiege von rund 60 bis 180 % erwartet werden, konnten die Memecoins laut den Angaben von Dune in diesem Jahr bereits durchschnittlich um 237 % zulegen und somit den Kryptomarkt anführen. Ebenso kam CoinGecko zu dem Ergebnis, dass es der beliebteste Krypto-Narrativ in diesem Jahr ist.

Während viele die Memecoins vorwiegend aufgrund ihrer Eigenschaften als eine Art modernes und strategisches Glücksspiel schätzen, gibt es neben den inhaltslosen Vertretern immer mehr sinnvolle Angebote in diesem Sektor. Das Beliebteste von ihnen ist derzeit der Presale von WienerAI, welcher in etwas mehr als 3 Monaten schon mehr als 9 Mio. USD eingeworben hat. Nun bleiben nur noch wenige Stunden nach.

Es ist eine Fusion aus für das Trading optimierten KIs und einem Memecoin, um das revolutionäre Potenzial mit der Viralität der Memetoken zu verbinden. Somit vereint es zwei der rentabelsten Kryptosektoren in nur einem Projekt, wobei es sogar im Vergleich zu dem bisherigen Marktführer ein deutlich attraktiveres Angebot bietet und die Charts stürmen könnte.

Denn es soll mithilfe seines neuartigen KI-Chats die Nachteile von Kleinanlegern gegenüber institutionellen Investoren und anderen KIs ausgleichen. Dabei können die bisherigen Hindernisse wie Programmiersprachen und Fachwissen mithilfe des Chats kompensiert sowie Handelsroboter, Signalgeber und Filter kreiert werden.

Aber auch völlige Anfänger können somit eine persönliche Finanzberatung erhalten. Hinzu kommen KI-Prognose-Tools, welche die Investments mit statistisch höchstem Renditepotenzial effizient auffinden. Wenn Sie nicht das manuelle Handeln mit WienerAI erlernen wollen, kann der Roboter dies für Sie rund um die Uhr übernehmen.

Ebenfalls nützlich sind die Fähigkeiten zur Kosteneinsparung und somit Renditeoptimierung. Denn WienerAI vergleicht die Preise der Kryptobörsen, um für Sie das beste Angebot zu finden. Ebenso schützt er Sie vor den schädlichen Auswirkungen der MEV-Bots, welche Anlegern das Handeln an den dezentralen Kryptobörsen erschweren.

Das modulare KI-Trading-Ökosystem soll konstant expandiert und an aktuelle Marktgeschehnisse angepasst werden. Somit soll es stets aktuell bleiben und höhere Renditen ermöglichen, da etwa Genehmigungen von Krypto-ETFs und andere aktuelle Nachrichten mit in die Analysen und den Handel einbezogen werden sollen.

