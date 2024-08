Freiburg (ots) -



Ein Deal wie jeder andere ist das nicht. Ohne die Auslieferung des in Berlin rechtskräftig verurteilten Tiergartenmörders wäre er nicht zu Stande gekommen. (...) Ist der Westen also doch erpressbar? Russlands Präsident Wladimir Putin dürfte das genau so verstehen. (...) Wer seine Gegner in Mafiamanier mitten in London mit radioaktivem Polonium vergiften oder in Berlin auf offener Straße erschießen lässt, scheint ohnehin zu glauben, sich alles herausnehmen zu können. Nach putinscher Logik ist es dem Kreml nur ein weiteres Mal gelungen, die USA und ihre Verbündeten vorzuführen. https://www.mehr.bz/khs216o



