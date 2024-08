PlayDoge an der Schwelle zum Erfolg - Wie realistisch sind x50?

Die meisten Meme-Coins sind nur kleine Spekulationsobjekte, ohne Sinn, ohne Verstand und vor allem ohne echte Gewinnchance für Kleinanleger. Für Anleger kann es daher sehr sinnvoll sein, die Augen nach Meme-Coins mit echtem Konzept offenzuhalten. Am besten funktioniert das im Regelfall, wenn die Meme-Coins eine reale und fundierte Funktionsweise haben.

Oder anders ausgedrückt: Einen Sinn, der ihnen eine Daseinsberechtigung gibt. Und dieser sollte im Optimalfall nicht darin liegen, dass die Entwickler Anlegern nur das Geld aus der Tasche ziehen! Ein Meme-Coin, der einen echten Sinn und Zweck hat, Anlegern faire Chancen gibt und hohes Potenzial hat, ist PlayDoge ($PLAY). Ein Meme-Coin, der sich derzeit im Vorverkauf befindet.

($PLAY ist ein Meme-Coin im ICO mit unglaublichem Potenzial - Quelle: playdoge.io)

PlayDoge wurde geprüft und für seriös befunden

Jeder, der schon länger am Kryptomarkt aktiv ist, kennt Geschichten von Scam-Coins, deren Liquidity-Pool kurz nach dem Start aufgelöst wurde, wodurch Anleger ihr Kapital verloren haben. Der ein oder andere hat es vielleicht selbst erlebt.

Damit Anleger jedoch wissen, dass ihnen das mit PlayDoge auf keinen Fall passiert, wurde das gesamte Projekt von SolidProof unter die Lupe genommen. Dabei wurde $PLAY auf Herz und Nieren geprüft und für seriös befunden. Auch der Liquidity-Pool wird beim Start gesperrt. Anleger wissen also, dass sie mit PlayDoge ein absolut sicheres und seriöses Investment haben. Wenn man von den herkömmlichen Risiken jedes Investments absieht.



Nutze jetzt das hohe Potenzial von $PLAY.

(PlayDoge wurde von SolidProof auf Herz und Nieren geprüft und für seriös befunden - Quelle: playdoge.io)

Das P2E-Begleitspiel von PlayDoge

Nachdem wir die Sicherheit und Seriosität von $PLAY überprüft haben, wird es Zeit, seinen Sinn und Zweck zu begutachten. Damit $PLAY kein leerer Meme-Coin ist, haben die Entwickler ein P2E-Begleitspiel entworfen. Dieses ist erfreulicherweise an die beliebten Tamagotchis der 90er-Jahre angelehnt. Daher ist es die Aufgabe des Spielers, sich gut um seinen Doge, also ein Haustier, zu kümmern. Dieses will gefüttert und bespaßt werden. Macht ein Spieler das ordnungsgemäß, erhält er dafür $PLAY-Token. Mit diesen kann er weitere Minispiele oder Belohnungen im P2E-Begleitspiel erhalten oder sie anderweitig einsetzen.

Erfahre jetzt mehr über die Chancen von $PLAY.

Verkauf, Staking, Investment, was mit $PLAY alles möglich ist

Neben der Funktion als In-Game-Währung im gleichnamigen Spiel kann PlaydDoge natürlich auch anderweitig verwendet werden. So können die Tokens nach dem ICO an dezentralen Börsen verkauft oder auch als Investment gehalten werden. Analysten gehen nämlich davon aus, dass das x50-Potenzial von $PLAY langfristig noch höher liegen könnte.

Eine weitere gewinnbringende Möglichkeit ist der Staking-Pool. Dieser gibt seinen Investoren gerade eine Rendite von 79 % p.A. in $PLAY-Tokens! Einfach und passiv. Die Staking-Funktion könnte PlayDoge auch zu einem starken Start verhelfen. Denn da aufgrund der hohen Rendite schon 238 Mio. Tokens gestakt sind und diese in der ersten Handelswoche nicht verkauft werden dürfen, könnte ein knappes Angebot beim Börsenstart die Folge sein. Dieses könnte sehr schnell für eine starke Performance von $PLAY sorgen.

Investiere jetzt in $PLAY.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.