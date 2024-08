Booking Holdings, ein führendes Unternehmen im Online-Reisesektor, verzeichnete im zweiten Quartal 2024 bemerkenswerte Ergebnisse. Der Umsatz stieg um 7% auf 5,9 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA ebenfalls um 7% auf 1,9 Milliarden Euro zulegte. Die Anzahl der gebuchten Übernachtungen erhöhte sich um 7% auf 287 Millionen. Trotz einer leichten Verlangsamung des Wachstums im Vergleich zum Vorquartal zeigten sich in Asien und den USA weiterhin hohe Wachstumsraten. Das Unternehmen setzt verstärkt auf die Entwicklung von KI-Technologien und den Ausbau des Händlerangebots, um seine Marktposition zu stärken.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Trotz positiver Ergebnisse steht Booking Holdings vor Herausforderungen. Das Unternehmen räumte ein, dass sein Angebot an Ferienunterkünften in den USA noch nicht vollständig wettbewerbsfähig ist. Dennoch bleibt das Management zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten und der Wettbewerbsposition in der Reisebranche. Mit strategischen Initiativen und einem Fokus auf operative Effizienz ist Booking Holdings gut positioniert, um von der steigenden globalen Nachfrage nach Reisedienstleistungen zu profitieren.

Booking Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...