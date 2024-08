EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

ACCENTRO Real Estate AG nimmt ihre Aufforderung zur Stimmabgabe an die Anleihegläubiger der 2020/2026-Anleihe betreffend die Stundung der Zinsen zurück



ACCENTRO Real Estate AG nimmt ihre Aufforderung zur Stimmabgabe an die Anleihegläubiger der 2020/2026-Anleihe betreffend die Stundung der Zinsen zurück Berlin, 3. August 2024 - Die ACCENTRO Real Estate AG (die "Gesellschaft") nimmt ihre Aufforderung zur Stimmabgabe ohne Versammlung an die Anleihegläubiger der 2020/2026-Anleihe (ISIN DE000A254YS5 / WKN A254YS, "2020/2026-Anleihe") unter anderem über die Stundung der am 13. August 2024 fälligen Zinszahlung zurück. Gleichzeitig und im Rahmen laufender konstruktiver Verhandlungen zwischen der Gesellschaft, einer bedeutenden Gruppe von Anleihegläubigern der 2020/2026-Anleihe (die "Ad Hoc Gruppe") und dem Anleihegläubiger der 2021/2029-Anleihe (ISIN DE000A3H3D51 / WKN A3H3D5, "2021/2029-Anleihe") unter anderem über die jeweils anstehenden Zinszahlungen aus der 2020/2026-Anleihe und der 2021/2029-Anleihe sowie eine umfassende Restrukturierungslösung, wurde die Gesellschaft von den jeweiligen Beratern dieser Parteien darüber informiert, dass die Ad Hoc Gruppe und der Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 im Grundsatz und vorbehaltlich weiterer Prüfung, Verhandlungen und Ausarbeitung der Dokumentation hinsichtlich einer Lösung, die unter anderem eine mögliche Zwischenfinanzierung der jeweiligen Zinszahlungen vorsieht, abgestimmt sind. Mitteilende Person: Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

Berlin, den 2. August 2024

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) / Luxembourg Stock Exchange



