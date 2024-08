Welche Kryptowährung mit großem Potenzial haben die meisten übersehen?

Ein neuer Stern ist am Firmament des Krypto-Himmels entstanden, welcher noch weiter steigen kann als der Mond. Allerdings haben bisher nicht viele von dem günstig bewerteten Coin gehört. Dies könnte sich bald jedoch aufgrund einer bedeutenden Marketingkampagne ändern. Daher liegen die Vermutungen nahe, dass sein Presale schnell ausverkauft sein könnte und er anschließend explodiert. Lesen Sie nun den Beitrag, um ihn nicht zu verpassen!

Erfolgsrezept führender Memecoins

Während viele Memetoken unentdeckt bleiben, können einige schnell viral werden und bedeutende Kursanstiege verzeichnen. Dabei spielen die Steigerung der Reichweite und der Aufbau der Gemeinschaft eine wesentliche Rolle, wofür Marketing und Community-Aktionen die besten Methoden sind.

In der Vergangenheit sind einige Memetoken durch bedeutende Marketingkampagnen stark aufgefallen. So wurde beispielsweise Floki Inu am Times Square neben der Nasdaq-Werbetafel gezeigt, an der täglich 330.000 Menschen vorbeikommen.

https://x.com/flokiiran/status/1768698401342849219

Aber auch Dogwifhat hat mithilfe von Crowdfunding fast 700.000 USD erzielt, um auf diese Weise auf der LED-Leinwand der MSG Sphere in Las Vegas für einen Zeitraum von einer Woche beworben zu werden.

Floki Inu sponsort hingegen verschiedene prominente Sportvereine. Zu ihnen zählen beispielsweise Bhilwara Kings, Bayer 04 Leverkusen, Cádiz CF, Durban's Super Giants, FC Twente, Fenerbahçe, Football Club Goa, ITTF, Kerala Blasters FC, Manipal Tigers, SSC Napoli, Cádiz und Tyson Fury.

https://x.com/itsALLrisky/status/1732583126440853732

Zudem ist Dogecoin bereits bei den Olympischen Spielen im Jahr 2014 durch das Sponsoring des jamaikanischen Bob-Teams positiv aufgefallen. Damals wurden mehr als 25.000 USD in $DOGE gespendet, sodass die Sportler an dem weltweit größten Sportevent teilnehmen konnten.

Im selben Jahr wurden von der Dogecoin-Community in nur achten Tagen weitere 55.000 USD in Form von 67 Mio. $DOGE an Spenden für den Nascar-Fahrer Josh Wise eingesammelt. Mit diesem Geld schickten sie ein Auto mit Dogecoin-Bild zum Talladega Superspeedway.

https://x.com/TickerHistory/status/1764842955066556432

Initiiert wurde die Aktion von Liam Butler, einem der Leiter der Dogecoin-Stiftung, und anderen Mitbegründern wie Jackson Palmer und Billy Markus. Innerhalb weniger Stunden konnten sie das Geld erzielen, sodass diese Aktion sogar Dogecoin im Vergleich zu Bitcoin innerhalb weniger Stunden um 50 % steigen ließ.

Betrachtet man einmal die Kursverläufe dieser Memecoins so konnten diese sich besonders positiv entwickeln und zu den Erfolgreichsten in ihrem Sektor aufsteigen. So legte Floki von 0,0000042 USD auf bis zu 0,0003118 USD um bis zu 7.324 % zu. Bei Dogecoin waren es von 0,0002993 USD bis 0,6358 USD sogar bis 212.329 %.

Günstig bewerteter Memecoin bietet ähnliche Chance wie DOGE und FLOKI

Während die beiden Memetoken Dogecoin und Floki sich bereits im Sportbereich engagiert haben, handelt es sich bei ihnen jedoch nicht um für den Sport kreierte Coin. In diese Hinsicht bringt der neue The Meme Games das Konzept noch einen Schritt weiter, denn es handelt sich um ein Projekt, welches speziell für die Olympischen Spiele und Sport erstellt wurde.

Schon jetzt wird der Memecoin deshalb als offizieller Memetoken der Olympiade bezeichnet. Da es das größte Sportevent der Welt ist und die Aufmerksamkeit von mehr als einer Milliarde Menschen aus praktisch allen Ländern der Welt auf sich zieht, könnte auch The Meme Games von dem großen Hype profitieren.

Denn auch Memetoken korrelieren mit bestimmten Ereignissen und haben somit wie andere Assets ein Eigenleben. Zu solchen Events zählen etwa der internationale Hundetage für Hunde-Memecoins oder Reden von Politikern für PolitiFi-Memetoken. Bei The Meme Games sind es hingegen die Olympiade und Sportevents.

Der vermutlich spannendste Aspekt von $MGMES ist die Tatsache, dass im Vergleich zu vielen anderen Memecoins 15 % für das Marketing eingeplant sind. Dies entspricht 303,6 Mio. $MGMES-Token, welche aktuell einen Wert von 2,78 Mio. USD haben. Zwar sind es dieses Mal die Sommerspiele, aber davon ließen viele Bobs, Autos oder Vergleichbares finanzieren.

Sollte das Team von The Meme Games von den anderen erfolgreichen Memecoins lernen und sich für den naheliegenden Schritt einer Marketingkampagne im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen entscheiden, wäre nicht nur ein schneller Ausverkauf wahrscheinlich, sondern es würde auch ein enormes Kurssteigerungspotenzial freigesetzt werden.

Memes mit Bezug zum Sport könnten The Meme Games zum führenden Community-Token dieser Zielgruppe machen. Ebenso beinhaltet er noch mehr, um seine Gemeinschaft zu fesseln und zu belohnen.

The Meme Games verbindet Memecoins mit Gaming und Belohnungen

Die Investoren aus dem Vorverkauf können bei The Meme Games an einem olympischen Wettkampf der Memecoin-Charaktere teilnehmen, um auf diese Weise bei einem Sieg einen Bonus von 25 % auf den Investitionsbetrag zu erhalten.

Dabei haben sie die Wahl zwischen dem Marktführer Dogecoin, dem Frosch Pepe, seinem Freund Brett, dem Welpen mit Hut Dogwifhat und dem KI-Weltraum-Frosch Turbo. Allerdings macht es keinen Unterschied, für welchen Sie sich entscheiden, da sie alle dieselbe Chance von 20 % haben.

Bei The Meme Games gibt es keinerlei Limitierungen, sodass Sie theoretisch grenzenlos daran teilnehmen und eine neue Gewinnchance erhalten können. Dafür müssen Sie lediglich ein paar weitere $MGMES-Token während des Presales kaufen, wobei keinerlei Mindestinvestments berücksichtigt werden müssen.

Außerdem wurde die Möglichkeit in Aussicht gestellt, dass noch weitere Spiele für The Meme Games folgen. Somit könnte es zum ersten Olympiade-Meme-Game werden, welches zusammen mit dem typisch degenerierten Humor möglicherweise auf eine positive Resonanz der Krypto-Community stoßen könnte.

Ebenso erhalten $MGMES-Investoren im Unterschied zu anderen Memecoins für das Halten der Coins als Staker ein passives Einkommen von derzeit 684 % pro Jahr. Schon jetzt haben die Anleger 14,79 Mio. $MGMES eingezahlt, was das Interesse unterstreicht.

Obwohl der Presale erst kürzlich gestartet wurde, konnte das Projekt auf X bereits eine Community von 16.400 Personen aufbauen. Hinzu kommen weiter 2.059 auf Telegram. Ähnlich erfolgreich entwickelt sich der Presale, der schon mehr als 324.649 USD erzielt hat.

Je mehr Finanzmittel das Projekt einwerben kann, umso mehr nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass eine bedeutende Marketingkampagne gestartet wird. Dann könnte der Presale schneller ausverkauft und explodiert sein, als einige reagieren können. Daher könnten Interessierte ein zu spätes Handeln bitter bereuen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.