Pressemitteilung der pferdewetten.de AG:

pferdewetten.de AG mit weiterhin dynamischer Expansion in der Sportwette Retail

- 11 Shops der Kalkmann-Gruppe wechseln- Guter Geschäftsverlauf während der Fußball-EM- Status zum Testat 2023- BGH-Urteil betrifft pferdewetten.de nicht

Weiterhin zufrieden zeigt sich die pferdewetten.de AG mit dem operativen Geschäftsverlauf 2024. Die Expansion in der Sportwette Retail, also mit eigenen Shops, schreitet weiter dynamisch voran. Inzwischen sind 170 Shops live. Auch die gerade zu Ende gegangene Fußball-Europameisterschaft hat für spürbare Impulse gesorgt. Die erzielten Wetteinsätze an den Spieltagen der Fußball-EM haben die Erwartungen übertroffen. Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG: "Noch viel wichtiger ist aber, dass die Fußball-EM mit der bisher geltenden Regel gebrochen hat, dass derartige Großereignisse für Wettanbieter eher margenschwach sind. Das war hier dank einiger überraschender Ergebnisse nicht der Fall. Das haben wir sowohl bei der Sportwette Retail als auch bei der Online-Sportwette so feststellen ...

