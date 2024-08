Sachlich und ganz ohne Hallo: Heute vor 40 Jahren erreichte das erste Mal eine E-Mail einen Computer in Deutschland. Ihr Empfänger erinnert sich. Ohne Schnickschnack, nicht mal mit einem Hallo - stattdessen sehr sachlich war die erste E-Mail, die Deutschland jemals erreichte. Das höchste der Gefühle: "Wir freuen uns, dich dabei zu haben". Empfangen hat sie Michael Rotert am 3. August 1984 an der damaligen Universität Karlsruhe. "Wir haben nicht geahnt, ...

