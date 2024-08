© Foto: picture alliance / Zoonar | Sunshine Seeds



In der neuen Smart-Investor-Ausgabe dreht sich alles um Silber, das Gold outperformte. Entdecken Sie die besten Silberaktien und profitieren Sie von den Top-Tipps für Ihr Portfolio.Silber lief in diesem Jahr besser als Gold (siehe Abb. 1). Das Weißmetall ist jedoch im Gegensatz zu seinem großen Bruder noch weit von seinem Allzeithoch entfernt. Vor allem die Aktien silberorientierter Minenunternehmen sollten von der zu erwartenden Aufholjagd profitieren. Einige sind 2024 schon phänomenal gestiegen. Im langfristigen Vergleich sind die meisten noch weit unten. Die letzte große Silbereuphorie von 2005/06 liegt weit zurück. Eine Liste mit 80 Silberwerten Silberaktien sind wie ein Dschungel, in …