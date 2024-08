US-Arbeitsmarktdaten (NFP) deutlich schwächer! Big Tech nach Earnings unter Druck. Aktien der Woche

Anzeige / Werbung

Die Handelswoche zeigte an vielen Ecken und Kanten hohe Volatilität auf und brachte einige Marktteilnehmer in Bedrängnis. Durch schnelle Richtungswechsel wurden vor allem in den Indizes die Kurse sehr stark bewegt und änderten ihren Weg zügig. So konnte sich der Dow Jones nach einer Konsolidierung ab den Allzeithochs an der 40.000er-Schwelle zunächst stabilisieren und zur Wochenmitte sogar bis auf 200 Punkte dem Allzeithoch nah kommen. Doch bereits am Donnerstag und bisher auch am Freitag herrschte wieder "Katerstimmung" mit Abgaben von rund 1.400 Punkte ab diesem Punkt. Damit ist die 40.000 und auch der Aufwärtstrend ab Mitte Juni letztlich doch gebrochen.

Ebenso brachen die Tiefs aus Juli vom Nasdaq, nachdem auch hier am Mittwoch zur US-Notenbanksitzung FED, zu der es zwar keine Zinssenkung gab, aber Jerome Powell diese für den September in Aussicht stellte, brachen regelrecht die Dämme. Einem schwachen Donnerstag folgte heute ein bisher mit 2 Prozent Minus ein ebenso schwacher Freitag.

Dies hatte selbstverständlich Auswirkungen auf den DAX. Er konnte sich noch bis zum Donnerstagnachmittag in seinem übergeordneten Dreieck halten, dies aber dann nach unten auflösen. Das Überspringen der 18.000 mit einer Kurslücke führte heute direkt zu neuen Zweimonatstiefs, die aktuell mit 17.720 Punkten einem neuen Boden weichen müssen. Wo dieser liegen kann, erörtern wir gern wieder in der Chartanalyse und haben interaktiv einen der aktuellen Auslöser für die Schwäche am Aktienmarkt mitgebracht - die Arbeitsmarktdaten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.