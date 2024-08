Dogwifhat-Kurs bricht um 35 % ein! Lohnt sich der Einstieg noch?

Die Zeiten am Kryptomarkt waren schonmal besser. Nachdem Bitcoin im März ein neues Allzeithoch erreicht hat, sind auch die meisten Altcoins explodiert. Vor allem Meme Coins wie Dogwifhat, BONK, PEPE, FLOKI und Co. haben die Rallye angeführt. Das funktioniert allerdings auch in die andere Richtung. Die Coins, die vorher die größten Gewinne eingebracht haben, sind heute die größten Verlierer. Allein in der letzten Woche ist der WIF-Kurs um 35 % gefallen. Anleger stellen sich die Frage, ob sich der Einstieg jetzt überhaupt noch lohnt.

Verlierer der Woche

Schaut man sich die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, gibt es nur wenige Coins, die in der letzten Woche Gewinne eingebracht haben. Genauer gesagt nur zwei. AAVE und KAS sind die einzigen zwei Coins, die in den letzten 7 Tagen gestiegen sind. Das ist auch keine Überraschung, da Bitcoin meistens die Richtung für den gesamten Markt vorgibt und auch der Bitcoin-Kurs um mehr als 9 % eingebrochen ist. Die größten Verluste hat allerdings Dogwifhat eingebracht.

(Top 100 Coins sortiert nach Verlusten der letzten 7 Tage - Quelle: Coinmarketcap)

Unter den 5 größten Verlierern der Woche befinden sich mit WIF und BONK zwei Meme Coins. Das bestätigt das Bild, das sich schon seit Monaten zeigt. Meme Coins gehören in diesem Jahr immer wieder zu den Top Movern, was erfreulich ist, wenn der Bitcoin-Kurs steigt, im Fall einer Korrektur aber verheerend sein kann.

Lohnt sich der Einstieg bei WIF noch?

Auch nach der jüngsten Korrektur von 35 % innerhalb einer Woche ist Dogwifhat immer noch der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung auf der Solana Blockchain. Das dürfte sich auch nicht so schnell ändern. Zwar ist der Abstand zu BONK wieder kleiner, Dogwifhat war heuer aber schon fast 5 Milliarden Dollar wert und hätte damit sogar PEPE fast schon Konkurrenz gemacht. Dass WIF unter die Marke von 1,70 Dollar fällt, passiert nicht zum ersten Mal.

(Dogwifhat Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Im letzten Monat ist der WIF-Kurs auch schon auf 1,50 Dollar gefallen. Ein Blick auf den Chart macht schnell deutlich, wie schnell sich der Meme Coin erholen kann, sobald die allgemeine Stimmung am Markt wieder besser ist. Innerhalb einer Woche ist der WIF-Kurs von 1,70 Dollar auf 2,83 Dollar gestiegen. Das entspricht einem Plus von mehr als 65 %. Der Einstieg könnte sich nach der Korrektur also durchaus noch lohnen. Zumindest wenn der Bitcoin-Kurs wieder steigt, könnte WIF schnell wieder zu alter Stärke finden. Da der Meme Coin aber bereits 1,7 Milliarden Dollar wert ist, sollten sich Anleger hier keine x20 oder x50 Gewinne mehr erwarten. Daher weichen auch immer mehr Investoren auf den neuen Base Dawgz ($DAWGZ) aus.

Über 2,8 Millionen Dollar für Base Dawgz

Während man bei WIF die ganz großen Gewinne nur erzielen konnte, wenn man früher investiert hat, steht Base Dawgz ($DAWGZ) noch ganz am Anfang. Zwar ist das Risiko höher, wenn man in einen Meme Coin mit niedrigerer Marktkapitalisierung investiert, dafür aber auch das Gewinnpotenzial. Gerade am Anfang können Meme Coins ihren Wert innerhalb kürzester Zeit vervielfachen. Vor allem, wenn die Zahlen schon vor dem Launch darauf hindeuten, wie es bei Base Dawgz der Fall ist. Die $DAWGZ-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei bereits über 2,8 Millionen Dollar umgesetzt wurden.

($DAWGZ Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Mit einer Vorvekaufssumme von über 2,8 Millionen Dollar setzt $DAWGZ schon vor dem Listing an den Kryptobörsen mehr um, als die meisten Meme Coins je erreichen können. Damit stehen die Chancen gut, dass es isch bei $DAWGZ um das nächste große Ding handeln könnte. Die Entwickler zeigen auch von Anfang an, dass sie große Pläne haben, da sie den Meme Coin neben der Base Chain auch auf Solana, BSC, Avalanche und Ethereum launchen, um möglichst viele Käufer anzusprechen. Damit stehen die Chancen auf Gewinne von x20 oder mehr bei $DAWGZ deutlich höher als bei WIF. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis alle 7 Tage um 5 % erhöht, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können.

