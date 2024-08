Ethereum News: So viel ETH könnte Grayscale noch verkaufen

Die Zulassung der Spot Ethereum ETFs in den USA hätte sich eigentlich bullish auf den ETH-Kurs auswirken sollen. Bisher ist es aber ganz anders gekommen. Mit dem Minus von fast 5 % in den letzten 24 Stunden summieren sich die Verluste von Ethereum seit der Markteinführung der börsengehandelten Fonds auf rund 15 %. Grayscale, einer der ETF-Emittenten, könnte dabei noch weiteren Verkaufsdruck ausüben. Der Vermögensverwalter hält immerhin noch Ether im Wert von Milliarden Dollar.

Grayscale verkauft ETH für 2 Milliarden Dollar

Seit der Markteinführung der Spot Ethereum ETFs wurde auch der Grayscale Ethereum Trust in einen solchen umgewandelt. Da der Trust seit Jahren besteht, sind hier bereits Milliarden von Dollar investiert worden. Nun ist die Haltefrist für Anleger entfallen, die die Gelegenheit nutzen, um Gewinne mitzunehmen. Verkaufen Anleger ETF-Anteile, verkaufen die Emittenten die zugrundeliegende Kryptowährung für den jeweiligen Wert. Im Fall von Grayscale wurden so bereits ETH für über 2 Milliarden Dollar verkauft, die bisher auch nicht von den restlichen Emittenten aufgefangen werden konnten.

Laut Daten von Arkham Intelligence hält Grayscale immer noch Ether im Wert von 7 Milliarden Dollar. Damit wird schnell deutlich, dass das Ende des Abverkaufs noch nicht erreicht sein dürfte.

Weitere Verkäufe wahrscheinlich

Wer denkt, dass Grayscale mit dem Verkauf bald fertig sein müsste, sollte sich die Entwicklung bei Bitcoin anschauen. Nach der Markteinführung der Spot Bitcoin ETFs war es dieselbe Situation. Auch damals hat Grayscale über einen Trust bereits über 600.000 Bitcoin gekauft. Heute sind im Grayscale Bitcoin ETF weniger als 300.000 Bitcoin. Das bedeutet, dass Anleger über 50 % verkauft haben.

(Grayscale Wallet - Quelle: Arkham Intelligence)

Wenn man bedenkt, dass Grayscale von den mehr als 3 Millionen ETH, die im Trust waren, erst knapp 25 % verkauft hat, wird schnell deutlich, dass hier noch weiterer Verkaufsdruck ausgeübt werden könnte. In den nächsten Wochen wird Grayscale also wahrscheinlich nochmal eine Million ETH im Wert von rund 3 Milliarden Dollar verkaufen, weshalb immer mehr Anleger auf Alternativen ausweichen, bis das Schlimmste überstanden ist. Derzeit setzen Investoren vermehrt auf den neuen Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained Nachfrage explodiert

Pepe Unchained ($PEPU) ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, der an PEPE angelehnt ist. Das neue Projekt erweitert Ethereum um eine Layer 2 Chain, auf der Transaktionen deutlich günstiger und schneller als auf der Ethereum Chain sind. Damit ist Pepe Unchained der erste Meme Coin, der eine eigene Layer 2 Chain mit sich bringt. Schon Dogecoin (DOGE) war wegen seiner eigenen Blockchain extrem erfolgreich und auch um die PEPU-Chain könnte sich dadurch schon bald ein ganzes Ökosystem entwickeln.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von fast 7 Millionen Dollar gekauft haben. Das liegt wohl daran, dass man nicht oft die Gelegenheit bekommt, sich am ICO eines Coins, der mit eigener Blockchain kommt, zu beteiligen. Schon während der Vorverkaufsphase wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, was frühen Käufern einen Buchgewinn bis zum Launch einbringt.

Nicht nur die eigene Blockchain überzeugt Investoren. $PEPU-Token können gestakt werden und bringen dabei ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token, wie man das von anderen Proof of Stake Coins kennt. Die jährliche Rendite ist hier aber besonders hoch, da diese mit der Menge der Token im Staking Pool variiert, sodass vor allem frühe Investoren eine hohe APY erzielen können. Das hat dazu geführt, dass die meisten Käufer ihre $PEPU-Token bereits staken, wodurch das Angebot beim Handelsstart an den Börsen zusätzlich verknappt wird, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können. Damit wird eine Kursexplosion nach dem Launch umso wahrscheinlicher.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.