Guy Spier konnte mit seinem Aquamarine-Fonds zwischen 1997 und 2023 eine Performance von 874 Prozent erzielen. Dies sind seine aktuellen Top-Holdings.Wenn Sie lernen möchten, wie ein erfolgreicher Fondsmanager zu investieren, müssen Sie keine teuren Seminare besuchen. Viele Top-Investoren, die im Laufe der Zeit Millionen- und Milliardenvermögen aufgebaut haben, teilen ihr Wissen in ihren kostenlosen Geschäftsberichten und in günstigen Büchern. Einer von ihnen ist Guy Spier, der in Oxford und Harvard Jura, Politik, Philosophie und Wirtschaft studierte, bevor er 1997 mit Aquamarine Capital einen eigenen Fonds auflegte. Sein Vorbild war und ist Warren Buffett, dessen Geschäftsberichte …