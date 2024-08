Krypto News: Experte sieht deshalb gigantisches Potenzial für BTC

Die Finanzmärkte erleben schwierige Tage - der Aktienmarkt erlitt in den USA den schlimmsten Abverkauf seit über zwei Jahren. Doch am Kryptomarkt geht der Crash weiter. Mittlerweile hat Bitcoin auf Wochensicht schon rund 10 Prozent an Wert eingebüßt. Allein in den letzten 24 Stunden sank Bitcoin erneut um rund 4 Prozent. Der Kurs fällt unter 62.000 US-Dollar.

Für Anleger stellt sich damit natürlich die Frage, ob und wann sich ein Einstieg rentieren könnte. Denn aus einem nachvollziehbaren Grund sieht der folgende Analyst gigantisches Potenzial für BTC.

Bitcoin Prognose: Darum explodiert BTC

Bitcoin went to $69,000 in 2021 when interest rates were 0.25%



Today $BTC is at $66,000 with interest rates at 5.5%



Just imagine what will happen in the next global liquidity cycle pic.twitter.com/V6Sv9NsMGu - Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) August 1, 2024

Der Analyst @QuintenFrancois verweist in einem neuen Beitrag auf X auf die enge Korrelation zwischen dem geldpolitischen Zyklus und der Preisentwicklung von Bitcoin. In 2021, als die Zinssätze bei nur 0,25 Prozent lagen, erreichte Bitcoin ein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar. Diese niedrigen Zinssätze führten zu einer hohen Liquidität, da Kapital günstiger verfügbar war, was den Appetit auf risikoreichere Anlagen wie Bitcoin verstärkte. Heute, bei deutlich höheren Zinssätzen von 5,5 Prozent, liegt der Bitcoin-Preis dennoch nahe an diesem Höchststand, was auf eine starke Widerstandsfähigkeit des Marktes hindeutet. Der Analyst deutet suggestiv an, dass sich die Anleger fragen sollten, was bei erneut fallenden Zinsen für BTC möglich ist.

Der geldpolitische Zyklus ist für Kryptowährungen von entscheidender Bedeutung, da Zinssätze und Liquidität direkte Auswirkungen auf das Anlegerverhalten haben. Niedrigere Zinsen führen tendenziell zu mehr Investitionen in risikoreichere Assets, während höhere Zinsen eher konservative Anlageentscheidungen fördern. Sollte es im September zu Zinssenkungen kommen, wie es der Markt aktuell stark eingpreist, könnte dies zu einem neuen globalen Liquiditätszyklus führen. In diesem Szenario könnte Bitcoin erneut stark profitieren und möglicherweise neue Höchststände erreichen, da die erhöhte Liquidität wieder verstärkt in Kryptowährungen fließen könnte.

