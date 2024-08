Die Merck & Co., Inc. bereitet sich auf die Veröffentlichung ihrer Q3 2024 Ergebnisse am 31. Oktober vor. Analysten erwarten einen Gewinn pro Aktie von 1,87 € und einen Umsatz von 16,55 Milliarden €. Im zweiten Quartal übertraf das Unternehmen mit einem Umsatz von 16,1 Milliarden € und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,28 € die Erwartungen. Trotz starker Verkäufe des Krebsmedikaments Keytruda fielen die Aktien nach der Ergebnisbekanntgabe um fast 10%, da Merck seine Jahresprognose für 2024 anpasste.

Auswirkungen auf Investoren

Die revidierte Prognose für 2024 sieht einen Umsatz von 63,4 bis 64,4 Milliarden € und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 7,94 bis 8,04 € vor. Diese Anpassung führte dazu, dass mehrere Analysten ihre Vorhersagen für Merck senkten.

