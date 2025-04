Der US-amerikanische Pharma-Riese Merck & Co muss seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr nach unten anpassen. Vor allem das schwächelnde Geschäft mit dem Impfstoff Gardasil in China belastet das Zahlenwerk des Konzerns. Darüber hinaus wird das im Dow Jones gelistete Unternehmen von Halozyme Therapeutics verklagt.Doch zunächst ein Blick auf die Zahlen: Im ersten Quartal gingen die Konzernerlöse bei Merck & Co um zwei Prozent auf 15,5 Milliarden Dollar zurück. Beim wichtigsten Produkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...