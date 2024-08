Die Anteilseigner von Volkswagen dürften bereits sensibilisiert dafür gewesen sein, dass der Konzern eher schwache Ergebnisse vorweisen würde. Schließlich hatte das Management bereits mehrfach auf schwierige Bedingungen hingewiesen, unter anderem in Form einer deutlich gesenkten Prognose. Was es nun am Donnerstag zu sehen gab, sorgte aber dennoch für schmerzhafte Kursverluste bei der ohnehin schon angeschlagenen VW-Aktie.Anzeige:Umsatztechnisch konnte Volkswagen (DE0007664039) sich sogar um 4,1 Prozent bis auf 83,3 Milliarden Euro ...

