© Foto: Laurent Gillieron - dpa



Anleger, die wie Ray Dalio investieren möchten, müssen nicht in seine Fonds investieren. Fünf günstige ETFs legen den Grundstein. Ray Dalio zählt mit einem Vermögen von 15,4 Milliarden US-Dollar heute (29.07.2024) zu den angesehensten Investoren der Welt. Doch er war nicht immer so reich. Ähnlich wie Warren Buffett kaufte er bereits im Teenageralter (mit zwölf Jahren) seine erste Aktie. Zu dieser Zeit arbeitete er in einem Golfklub, in dem verschiedene Investoren die Freizeit verbrachten. Sie ermöglichten Ray Dalio später einen ersten Sommerjob bei einer Tradingfirma. Nach seinem MBA-Abschluss an der Harvard Business School 1973 arbeitete er zunächst als Rohstoff-Futures-Trader, bevor 1975 …