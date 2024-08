MAG Silver verzeichnet im zweiten Quartal 2024 eine beeindruckende Leistungssteigerung bei seiner Beteiligung am Juanicipio-Projekt in Mexiko. Die Silberproduktion erreichte 5,0 Millionen Unzen, während die Gesamtproduktion in Silberäquivalent auf 7,1 Millionen Unzen kletterte. Besonders erfreulich: Die Cash-Kosten pro Unze Silber sanken auf 1,15 US-Dollar, was die Effizienz des Betriebs unterstreicht.

Finanzielle Highlights und Ausblick

Der Nettogewinn von MAG Silver belief sich auf 21,6 Millionen US-Dollar oder 0,21 US-Dollar pro Aktie. Die robuste operative Leistung spiegelt sich auch in der verbesserten Prognose für das Gesamtjahr wider: Der erwartete Silbergehalt wurde auf 420 bis 460 Gramm pro Tonne nach oben korrigiert. Für 2024 peilt das Unternehmen nun eine Silberproduktion zwischen 16,3 und 17,3 Millionen Unzen an. Mit einer soliden Liquidität von 97,3 Millionen US-Dollar ist [...]

