Wollt ihr euer Konto und euer Depot endlich aufräumen und von Ballast befreien, wisst aber nicht wie? Mit den Tipps in unserer Bildergalerie bekommt ihr das in wenigen Schritten hin. Es gehört zu den unbeliebtesten Aufgaben im Kontext der eigenen Finanzen: aufräumen - sei es euer Depot oder gar euer Konto. Allerdings kann sich diese Herausforderung am Ende für euch finanziell lohnen. Und die Aufgabe muss nicht schwer sein. Wie ihr euer Depot und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...