Krypto News: US-Indikator erreicht ATH - bullisch für Bitcoin & Co.?

Mit deutlichen Kursverlusten geben Kryptowährungen in den letzten Tagen nach, auch aufgrund einer schwachen wirtschaftlichen Lage und deutlicher rezessiver Tendenzen. Diese führten zu einem breiten Abverkauf am Aktien- und nun auch Kryptomarkt. Dennoch gibt es auf eine schwächelnde Wirtschaft meist nur eine geldpolitische Antwort. Die Drucker der Notenbanken werden angeschmissen, mehr Liquidität in den Markt gepumpt. Doch ist das nicht eigentlich sogar bullisch für Bitcoin und Co.?

US-Money-Supply auf ATH - wann erreicht Bitcoin 100.000 $?

Die Krypto-Influencer vom Bitcoin-Archive verweisen jetzt auf einen erneut ansteigenden US-Money-Supply. Dieser pumpte zuletzt auf ein neues ATH. Als dies das letzte Mal passierte, explodierte Bitcoin innerhalb weniger Minute parabolisch.

JUST IN:



US Money Supply Breaks New ALL TIME HIGH.



The last time this happened Bitcoin went parabolic within months. pic.twitter.com/GIlTjJRJKz - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 2, 2024

Ein steigender US-Money-Supply, also die erhöhte Geldmenge in den USA, gilt als bullisch für Bitcoin und andere Kryptowährungen, weil er oft zu Inflation und einem Wertverlust des US-Dollars führt. Wenn mehr Geld in Umlauf kommt, sinkt tendenziell die Kaufkraft des Dollars, wodurch Investoren nach Alternativen suchen, um ihr Vermögen zu schützen. Kryptowährungen wie Bitcoin, die durch ihre begrenzte Menge eine deflationäre Tendenz aufweisen, werden dann attraktiver. Diese bieten eine Absicherung gegen die Entwertung von Fiat-Währungen. Wenn die Notenbanken mehr Liquidität in den Markt pumpen, profitieren Kryptos. Historisch korreliert die Entwicklung der Liquidität mit Bitcoins Wert.

Dabei sorgt eine lockere Geldpolitik oft für niedrigere Zinssätze, was Investitionen in risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen begünstigt. Denn im September ist mindestens eine Zinssenkung indiziert. Analysten halten es sogar für möglich, dass die Federal Reserve den Leitzins direkt um 50 Basispunkte senkt.

In einer Umgebung, in der das Vertrauen in traditionelle Währungen sinkt, steigt die Nachfrage nach Bitcoin und Co. Daher ist eine wachsende Geldmenge häufig ein positives Signal für den Kryptomarkt.

