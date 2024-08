Eine tolle Performance zauberte zuletzt Fuchs Petrolub auf's Parkett. Immerhin notieren die Kurse im Vergleich zur Vorwoche rund 4,75 Prozent fester. An drei der vier Tage ging es für den Titel nach oben. Am Mittwoch hat Fuchs Petrolub den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 0,80 Prozent. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye? Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...