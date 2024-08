Dogwifhat Prognose: -15 %! Darauf kommt es jetzt an

In der Marktbreite sehen wir in den letzten 24 Stunden einen deutlichen Rücksetzer, bei dem Bitcoin und Ethereum auf Tagessicht rund 4 Prozent an Wert verlieren. Damit belaufen sich die Kursgewinne auf Wochensicht schon über 11-12 Prozent. Die wertvollsten Kryptos der Welt geben deutlich nach, doch einige Altcoins kommen noch stärker unter die Räder. Beispielsweise verliert Solana in den letzten sieben Tagen rund 22 Prozent seines Werts. Doch Dogwifhat ist der schwächste Top 100 Coin in den letzten 24 Stunden. An nur einem Tag verliert WIF rund 15 Prozent seines Werts. In der vergangenen Woche sind es sogar mehr als 36 Prozent. Damit ist Dogwifhat (WIF) vom Allzeithoch schon ein großes Stück entfernt. Die abwärtsgerichtete Trendbewegung setzt sich aktuell fort.

Aktuell befindet sich WIF wieder am wichtigen Support zwischen 1,50 und 1,60 US-Dollar. Sollte WIF hier erneut Anzeichen auf eine Trendwende offenbaren, könnten Händler ein Long-Setup spielen. Wenn jedoch ein neues Verlaufstief erreicht wird, dürften Shortseller auf ihre Kosten kommen. Denn dann hätten wir das nächste Verkaufssignal. Klar ist, dass sich WIF an einem technisch wichtigen Support befindet.

Dogwifhat Alternative: Ist MGMES besser als WIF?

Vom Allzeithoch hat Dogwifhat mehr als zwei Drittel seines Werts eingebüßt. Die jüngste Korrektur verlief heftig. Doch immer noch wird WIF mit rund 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Weiterhin gibt es eine deutliche Downside. Mitunter setzen Händler auch auf spekulative, neue Projekte - beispielsweise den Meme-Coin MGMES.

Meme Games ist ein innovatives Krypto-Projekt, das sich bereits in den ersten Tagen seines Presales etabliert hat. Mit einem Fundraising von über 330.000 US-Dollar in kurzer Zeit weckt das Projekt durch sein einzigartiges Konzept große Aufmerksamkeit. Es verbindet den Hype um die Olympischen Spiele 2024 in Paris mit einem spielerischen Presale, der es frühen Investoren ermöglicht, von potenziellen Bonus-Tokens zu profitieren.

Bei Meme Games handelt es sich um ein Web3-Spiel, das bekannte Meme-Coins in einen virtuellen Wettkampf integriert. In diesem Spiel treten fünf der populärsten Meme-Charaktere aus der Kryptowelt gegeneinander an, darunter Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO). Spieler können ihren Favoriten wählen und darauf hoffen, dass dieser den 169-Meter-Sprint gewinnt. Die Sieger haben die Aussicht auf einen zusätzlichen Bonus von 25 Prozent auf die gekauften MGMES-Tokens. Dafür müssen sie nur den richtigen Charakter auswählen.

Zum Meme Games Presale

Die Vision besteht darin, die Aufregung und Spannung eines Wettbewerbs mit den Gewinnmöglichkeiten von Meme-Coins zu verschmelzen. Der Presale von Meme Games ist deshalb sorgfältig geplant und wird parallel zu den Olympischen Spielen stattfinden. Der Vorverkauf endet zeitgleich mit den Paralympics am 8. September. Zwei Tage später, am 10. September, wird der MGMES-Token auf dezentralen Börsen starten.

Darüber hinaus bietet der MGMES-Token auf der Ethereum-Blockchain Staking-Möglichkeiten mit einer aktuellen jährlichen Rendite von etwa 660 Prozent APY. Die hohe Rendite wird allerdings mit zunehmender Teilnahme sinken. Die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit des Projekts werden durch unabhängige Prüfungen von SolidProof und Coinsult bestätigt.

Meme Games hat sich als inoffizieller Memecoin der Olympischen Spiele 2024 positioniert und nutzt den gamifizierten Presale, um zusätzliche Aufmerksamkeit zu erregen. In den nächsten vier Tagen endet der Presale von MGMES. Wer sich maximale Buchgewinne sichern möchte, muss sich also beeilen.

Zum Meme Games Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.