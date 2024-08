Solana News: Diese Gefahren sollten Anleger trotz Optimismus kennen!

Der Markt hat einige starke Abverkäufe erlitten und nun können einige Kryptowährungen wie Solana wieder günstiger erworben werden. Aber ist es jetzt wirklich schon der richtige Zeitpunkt für ein Investment oder sollte man besser noch warten? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir für Sie die wichtigsten Solana News im folgenden Beitrag zusammengestellt.

Regulatorisches Umfeld verbessert sich für Solana

Zuletzt hatte die US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde ihre Klage gegen die Kryptobörse Binance geändert, in welcher noch behauptet wurde, dass es sich bei Solana, Cardano und Polygon um nicht registrierte Wertpapiere handeln würde.

Laut dem Rechtsexperten J.W. Verret könnte dies darauf zurückzuführen sein, dass die Behörde keine guten Erfolgschancen bei dem derzeitigen Richter sieht. Ein anderer sagte jedoch, dass nichts darauf hindeuten würde, dass die SEC ihre Anschuldigungen fallen ließe.

Es könnte aber auch auf den politischen Druck auf die SEC zurückzuführen sein, da es laut einigen Rechtsexperten ungewöhnlich sei, dass die Behörde ihre Anschuldigung im letzten Augenblick zurückzieht.

Kryptowährungen sind auch immer stärker zu einem Wahlkampfthema geworden, was 19 bis 34 % der US-Bürger interessiert. Zudem halten schon 40 % der Erwachsenen von ihnen digitale Assets, sodass neben Donald Trump nun auch Kamala Harris immer mehr diese Wählergruppe für sich gewinnen will.

Inzwischen hat Trump zudem gesagt, dass man möglicherweise mithilfe eines strategischen Bitcoin-Bestandes die 35 Bil. USD Schulden kompensieren könne. Ebenso erwähnte er, dass es eine andere Art von Währung ist, die dem ganzen Land guttut. Unter ihm dürften die Chancen für einen Solana-Spot-ETF auch etwas besser sein.

Im Gegensatz dazu hat Kamala Harris inzwischen ihr geplantes Treffen mit Vertretern der Krypto-Industrie auf den 5. August verzögert, nachdem sie zuvor schon nicht auf der Bitcoin Konferenz in Nashville erschienen war.

Solana-Bestände von FTX und Genesis Global versetzen den Markt in Angst

Von einem ehemaligen Mitarbeiter von FTX und Whistleblower wurde behauptet, dass die Kryptobörse weiterhin 8 % der Solana-Coins auf geheimen Wallets hält. Laut dem Krypto-Analysten Mezoteric könnte dies zu Verkäufen im Umfang von 6 Mrd. USD führen.

Andere aus der Krypto-Community verwiesen jedoch darauf, dass die Insolvenz mit einem der besten Restrukturierungsanwählten der USA abgewickelt wurde. Dabei gäbe es keinerlei plausible Möglichkeiten, dass diese die SOL-Coins hätten verstecken können.

Ebenso kam es zu einer Rückzahlung der Bestände der insolventen Kreditanbieter Genesis Global an seine Gläubiger. Diese umfassten insgesamt 4 Mrd. USD in Form von digitalen Assets wie auch Solana und Fiatwährungen. Bereits zuvor wurde ein Großteil der Bestände der Kryptobörse Mt. Gox an die Gläubiger zurückgezahlt, was den Markt erschüttert hat.

Erfolgsquote von beliebten Memecoin-Plattform Pump.fun ist gering

Mithilfe von Pump.fun kann jeder schnell und einfach einen eigenen Memecoin auf der Solana-Blockchain erstelle. Allerdings hat nun eine Untersuchung ergeben, dass von den insgesamt 1,58 Mio. gelaunchten Memetoken nur 22.300 es bis zur Listung auf den dezentralen Kryptobörsen von Solana geschafft haben.

Dies entspricht lediglich einer Erfolgsrate von gerade einmal 1,4 %. Allerdings haben von den Gelisteten auch nur die wenigsten mehr als einen kurzen Pump und darauffolgenden Abverkauf erlebt. Dennoch konnten einige dadurch schnell hohe Gewinne erzielen, wobei neben der Auswahl auch das Timing und etwas Glück mit dazugehören.

Damit es die Memecoins bis zu einer Listung schaffen, müssen diese mindestens eine Marktkapitalisierung in Höhe von 69.000 USD erreicht haben, während andere sogar Milliarden täglich bewegen. Dennoch konnte die Plattform 81 Mio. USD an Gebühren in SOL einnehmen und damit sogar Ethereum übertreffen.

Rezessionssorgen nehmen zu und könnten Solana belasten

Ebenso haben in den USA die Sorgen über eine Rezession aus mehreren Gründen zugenommen. So kam es am Freitag zu Abverkäufen des Aktienmarktes im Umfang von 2,9 Bil. USD und einen Bruch der einjährigen Aufwärtstrendlinie des NASDAQ, wobei Freitag seit Corona einer der schlimmsten Tage für die Finanzmärkte war. Ebenso haben die Zugpferde der KI-Aktien wie NVIDIA starke Verluste erlitten und der VIX ist 20 % gestiegen.

Zurückzuführen war diese auf die Arbeitslosenzahlen der USA, welche die S-Regel der Ökonomin Claudia Sahm ausgelöst hat, die eine Rezession anzeigt. Dies ist dann der Fall, wenn der Durchschnitt der dreimonatigen Arbeitslosenquote um mindestens 0,5 % über dem niedrigsten dreimonatigen Durchschnitt der letzten 12 Monate liegt. Nun sind es 0,53 %.

Zudem spielt der Wechselkurs zwischen dem japanischen Yen und dem US-Dollar eine wichtige Rolle. Denn über die letzten 30 Jahre wurde der JPY von vielen Anlegern aufgrund der praktisch nicht vorhandenen Zinsen geliehen und über einen Carry-Trade in höher verzinste Anlagen investiert.

USDJPY

Durch die jüngste Anhebung der Leitzinsen in Japan um 0,25 % werden die Anleger aus ihren riskanteren Investments getrieben. So fiel dies auch zeitgleich mit dem Rückgang des Nasdaq zusammen. Zudem hat die Erhöhung der japanischen Leitzinsen in der Vergangenheit zu Marktzusammenbrüchen geführt, wie in den Jahren 2001 und 2008.

Ebenso macht sich dies bei dem Kryptomarkt bemerkbar, welcher eine hohe positive Korrelation zum Nasdaq 100 aufweist. So hat die Bitcoin-Dominanz über den letzten Monat um rund 2 % auf 55,65 % zugenommen. Ebenso hat sich der Fear & Greed Index von Alternative.me wieder mit einem Wert von 37 in den Bereich der Angst bewegt, nachdem er zuletzt neutral war.

Allerdings erhöht sich nun auch der Druck auf die amerikanische Notenbank, die Zinsen zu senken, um somit die Wirtschaft zu entlasten. Dann gelangt wiederum mehr Geld in die Märkte, was sich spätestens 6 Monate danach konjunkturell bemerkbar macht.

Mit WienerAI können Sie auch im Bärenmarkt Gewinne erzielen

Während der Kryptomarkt bis zur Wahlentscheidung in den USA noch einmal unter Druck geraten könnte, machen Sie mit traditionellen Krypto-Investments in dieser Zeit selten Gewinne, wenn Sie nur auf steigende Kurse setzen. Eine Alternative bieten hingegen die KI-Handelsroboter von WienerAI, welche in beide Richtungen Profite für Sie erzielen können.

Für diesen benötigen Sie keinerlei Programmiersprachen oder umfangreiche Kenntnisse. Denn er wurde mit einem KI-Chat besonders anfängerfreundlich gestaltet, sodass alle von den revolutionären Vorteilen der künstlichen Intelligenzen profitieren können. Aber auch erfahrene Trader können sich einfach spezielle Handelsroboter, Filter, Indikatoren und mehr erstellen.

Ebenso beinhaltet es KI-Tools für die Prognose von Kryptowährungen, mit denen Sie bessere Ein- und Ausstiege hinbekommen. Außerdem müssen Sie so weniger gute Chancen und drohende Gefahren übersehen. Dabei soll WienerAI auch in der Lage sein, aktuelle Nachrichten zu berücksichtigen.

Das modulare KI-Trading-Ökosystem wird stetig expandiert und an die Marktgeschehnisse angepasst, um optimale Resultate zu erreichen. Ebenfalls profitieren die Nutzer durch die geringeren Kosten und somit höheren Renditen durch Börsenpreisvergleich und MEV-Schutz.

Nur noch für rund einen Tag können sich Interessierte die Coins im Vorverkauf sichern, der schon über 9 Mio. USD eingeworben hat. Allerdings könnte er schnell ausverkauft sein, sodass Zögernde zu spät kommen könnten.

