Krypto News: BRETT ist kein Milliarden Dollar Meme Coin mehr! Base Dawgz holt auf!

Meme Coins waren bisher in diesem Zyklus so beliebt wie noch nie. Während man früher am Kryptomarkt gerne die Reihenfolge genannt hat, dass erst Bitcoin explodiert, dann Altcoins und erst am Ende des Zyklus Meme Coins an der Reihe sind, wenn Anleger einen Teil der Gewinne für hochspekulative Coins nutzen, zeigt sich in diesem Jahr ein anderes Bild. Meme Coins sind heuer schon das ganze Jahr über extrem beliebt. Noch nie haben so viele die Milliarden Dollar Marke erreicht. Mit BRETT fliegt nun allerdings der nächste Coin aus dem Milliarden Dollar Club. Die Korrektur am Kryptomarkt ist in vollem Gange. Bei Base Dawgz will man davon allerdings nichts wissen. Hier explodiert die Nachfrage.

BRETT Kurs bricht ein

Meme Coins gehören in diesem Jahr fast schon täglich zu den Top Movern. Bewegt sich der Bitcoin-Kurs um 2 %, bewegen sich Meme Coins in dieselbe Richtung, allerdings oft um 10 - 20 %. Da der Bitcoin-Kurs heute in der Nacht kurz unter die 60.000 Dollar Marke gekracht ist und seit letzter Woche um 10.000 Dollar nachgegeben hat, trifft es auch Meme Coins hart, wobei BRETT heute mit einem Minus von 13 % der Verlierer des Tages ist. Auf Monatssicht hat BRETT sogar um mehr als 35 % nachgegeben.

(BRETT Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Nach den jüngsten Verlusten kommt der Meme Coin noch auf eine Bewertung von 900 Millionen Dollar. Die Milliarden Dollar Marke wurde damit aufgegeben. Inzwischen gibt es nur noch 6 Meme Coins, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind, wobei FLOKI der nächste Kandidat ist, der diese Marke unterschreiten könnte. BRETT war der erste Meme Coin, der auf der Base Chain eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar erreicht hat. Das hat einen Hype um die Layer 2 ausgelöst, sodass nun auch Base Dawgz ($DAWGZ) diese Hürde meistern und BRETT überholen könnte.

Mitten in der Korrektur: Base Dawgz steigt auf 2,8 Millionen Dollar

Während der restliche Markt korrigiert und damit auch noch nicht fertig sein könnte, explodiert die Nachfrage beim neuen Base Dawgz ($DAWGZ). Das könnte daran liegen, dass jede Blockchain ihren erfolgreichen Hunde Meme Coin hat, während dieser auf Base noch fehlt. Außerdem setzen die Entwickler von Anfang an auf einen Multi Chain Launch und machen damit deutlich, dass sie große Pläne haben. $DAWGZ basiert zwar auf der Base Chain, wird aber via Portal Bridge und Wormhole auch auf Ethereum, BSC, Avalanche und Solana gelauncht, um möglichst viele Trader anzusprechen, die den Preis in die Höhe treiben können.

(Base Dawgz Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Die Idee eines Meme Coins, der auf sämtlichen Blockchains verfügbar ist, schein Investoren zu begeistern. $DAWGZ befindet sich erst noch in der Vorverkaufsphase und hat dabei bereits die 2,8 Millionen Dollar Marke überschritten. Während es für den restlichen Markt bergab geht, hat $DAWGZ einen großen Vorteil: Der Vorverkaufspreis wird laut Whitepaper alle 7 Tage um 5 % erhöht, bis die 8 Millionen Dollar Marke erreicht wurde. Das bedeutet, dass frühe Käufer schon einen hohen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können.

Staking-Funktion

Bei Base Dawgz ist eine Staking-Funktion integriert, die denjenigen, die ihre $DAWGZ-Token staken und damit für mindestens eine Woche nach dem Listing an den Kryptobörsen sperren, eine hohe Rendite einbringt. Die jährliche Rendite hängt von der Größe des Staking Pools ab und ist daher am Anfang besonders hoch. Derzeit sind 967 % APY möglich.

($DAWGZ Staking Dashboard - Quelle: Base Dawgz Website)

Diese hohe APY sinkt zwar noch, wenn mehr Käufer ihre Token staken, wird sich aber in einem überdurchschnittlich hohen Bereich einpendeln, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots der $DAWGZ-Token laut Tokenomics für Staker reserviert wurde. Die hohe Rendite hat dazu geführt, dass bereits rund ein Drittel der bisher verkauften $DAWGZ in den Staking Pool eingezahlt wurde. Dadurch wird das Angebot frei handelbarer Token beim Launch zusätzlich verknappt, sodass eine Kursexplosion, wie sie von den meisten Analysten erwartet wird, noch wahrscheinlicher wird. Ein Anstieg um das 10- bis 20-fache wäre nach dem Launch keine große Überraschung.

