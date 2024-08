Krypto Experte: "Im August noch durchhalten, danach wirds großartig"

Seit Monaten prognostizieren Analysten eine Rallye am Kryptomarkt, bei der der Bitcoin-Kurs auf 100.000 Dollar steigen und auch die meisten Altcoins explodieren sollen. Zumindest war es bisher nach jedem Bitcoin Halving so, was viele dazu veranlasst, davon zu träumen, dass es alle 4 Jahre so sein wird. Während sich manche nur auf den Halving-Zyklus verlassen, gibt es natürlich auch Analysten, die in die Tiefe gehen und auch dabei zum Entschluss kommen, dass ein Bullrun bevorsteht. Michael van de Poppe genießt auf X Expertenstatus mit einer Reichweite von über 700.000 Followern. Im August könnte es laut ihm noch schwierig werden.

August noch durchhalten, dann explodieren Altcoins

Bisher hat man im Bullrun am Kryptomarkt immer von 3 Phasen gesprochen: Erst explodiert der Bitcoin-Kurs, danach Altcoins und am Schluss Meme Coins. Das klingt auch nachvollziehbar, weil Anleger einen Teil ihrer Gewinne von Bitcoin später in Altcoins mit niedrigerer Marktkapitalisierung umschichten, da diese aufgrund der niedrigeren Bewertung schneller und höher als Bitcoin steigen könnten.

Am Ende nutzt man dann einen Teil seiner Gewinne für reine Spekulationsobjekte wie Meme Coins. Was bisher bestens funktioniert hat, scheint diesmal anders zu sein. Michael van de Poppe hat bereits vor einigen Wochen erklärt, dass er sein Kapital nun umverteilt hat und bei Altcoins all in gegangen ist, da er davon ausgeht, dass nun diese zweite Phase beginnt, in der Altcoins Bitcoin outperformen.

I'm All-In Altcoins, What's The Status?



Being all-in altcoins is a risky strategy, as it might provide a high return, but could also damage your portfolio extensively.



I talk about this in my recent video here: https://t.co/jq0gMTyEHU



Being all-in altcoins isn't unfamiliar to… pic.twitter.com/uFp3ljfwYv - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 21, 2024

Dieses "Outperformen" funktioniert allerdings in beide Richtungen. Fällt der Bitcoin-Kurs um 3 %, fallen Altcoins mit niedrigerer Marktkapitalisierung oft um 10 % oder mehr. Seit Van de Poppe seine Strategie verkündet hat, bei Altcoins all in zu gehen, ist der Bitcoin-Kurs gefallen und Altcoins noch deutlich mehr. Nun geht er davon aus, dass es spätestens, wenn der August überstanden ist, wieder bergauf geht.

The Altcoins continue to fall.



Others/BTC is currently hitting a new low, which is unusual, but tells me that we're close.



Hold on into August and then the rest is going to be great. pic.twitter.com/epzEVd0nKV - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 3, 2024

Bearisher August?

Tatsächlich könnte es im August für den gesamten Kryptomarkt noch weiter bergab gehen, was Altcoins härter trifft als Bitcoin. Die Unsicherheit ist sowohl am Aktien- als auch am Kryptomarkt deutlich zu spüren. Eine Eskalation des Nahostkonflikts, Rezessionsängste, da Tech-Giganten und viele andere Unternehmen aus den USA schwache Quartalszahlen veröffentlicht haben, weiterhin hohe Zinsen, Kamala Harris' Chancen auf den Wahlsieg steigen, was bedeutet, dass Trumps Chancen sinken. All das deutet darauf hin, dass es im August tatsächlich weiter bergab gehen könnte.

Außerdem sollten sich Anleger die Frage stellen, ob dieser Zyklus überhaupt ähnlich ablaufen kann wie die vorigen, was bisher ja nicht der Fall ist. Eine Altcoin Season, wie sie viele von früher kennen, wird in diesem Ausmaß wohl nicht mehr stattfinden, da durch die Bitcoin und Ethereum ETFs institutionelle Anleger massiv zur Rallye beigetragen haben und auch in Zukunft noch werden. Allerdings ist hier eine Umverteilung in Altcoins ausgeschlossen.

Das bedeutet nicht, dass Altcoins nicht wieder hohe Renditen einbringen können, es bedeutet nur, dass das Ausmaß diesmal nicht ganz so stark sein könnte wie in früheren Zyklen. Die Milliarden, die bereits in die Bitcoin ETFs geflossen sind, werden auf keinen Fall in den restlichen Markt umverteilt. Dennoch werden natürlich wieder einige Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung ihren Wert vervielfachen, wie das auch schon früher der Fall war. Ein heißer Kandidat dafür ist beispielsweise Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained vor x50 Anstieg?



Pepe Unchained ist ein vielversprechender Kandidat für die Altcoin Season. Dabei handelt es sich nämlich nicht um einen reinen Meme Coin, sondern um ein einzigartiges Projekt. Die Entwickler haben vor, eine eigene Blockchain zu launchen, die eine Layer 2 für Ethereum darstellen soll. Damit werden Transaktionen deutlich schneller und günstiger als auf Ethereum möglich, was dazu beitragen könnte, dass sich rund um Pepe Unchained ein ganzes Ökosystem neuer Coins entwickeln könnte.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Bei Investoren findet die Idee großen Anklang. Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und die Blockchain wird gelauncht, sobald der Presale endet. Schon nach kurzer Zeit haben Anleger $PEPU-Token im Wert von 7,2 Millionen Dollar gekauft und täglich werden es hunderttausende Dollar mehr, sodass es nicht mehr lange dauern könnte, bis das ICO endet. Da sich die Gelegenheit nicht häufig ergibt, in einer so frühen Phase in einen neuen Coin mit eigener Blockchain zu investieren, ist $PEPU laut einigen Analysten tatsächlich ein heißer Kandidat für einen Anstieg um das 50-fache.

