Baierbrunn (ots) -Für Tamara Schwab war ein normaler Alltag lange nicht möglich. Wegen ihrer genetisch bedingten Herzerkrankung konnte die Vize-Miss-Germany nicht normal arbeiten, keinen Sport machen, reisen oder auf Festivals gehen. Doch dann bekam sie ein Spenderherz, mit dem sie seit drei Jahren wieder am Leben teilnehmen kann. "Ich bin einfach unfassbar dankbar", sagt Schwab im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Organspende ist eher selten ein ThemaAls die 31-Jährige bei der Wahl zur Miss Germany dieses Jahr in die Endrunde kam, nutzte sie ihre Teilnahme, um auf das Thema Organspende hinzuweisen. "Ich wollte die Organspende in die Mitte der Gesellschaft rücken", erklärt Schwab, die in ihrem Buch "Dein Herz, mein Herz" (Mosaik Verlag)über die Hürden auf dem Weg zu ihrem neuen Organ erzählt. Auch wennin Krankenhäusern oder von Ärzten zur Organspende informiert wird, ist es sonst eher selten ein Thema. "Ich denke, ich konnte viele Menschen erreichen und sie vielleicht dazu bewegen, sich damit zu beschäftigen", hofft Schwab.Schwierige Situationen managenHeute hält sie als Resilienz-Trainerin Seminare und Vorträge, um anderen Menschen zu helfen. "Ich weiß nun, wie man mit Rückschlägen und herausfordernden Situationen umgeht, und bringe es anderen Menschen bei." Selbst schafft sie es im Alltag auch nicht immer, ruhig zu bleiben, wie sie gesteht. "Stau etwa, da kann ich mich bis heute wahnsinnig drüber aufregen. Bei anderen Sachen bin ich deutlich entspannter geworden."Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau" sowie online auf www.a-u.de.