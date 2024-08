© Foto: adobe.stock.com



Die Korrektur bei Brent Öl setzte sich auch in den letzten Handelstagen fort. Die Dynamik der Abwärtsbewegung lässt zudem für die kommenden Tage nichts Gutes erwarten, steht doch eine wichtige Unterstützung im Fokus.Konjunktursorgen dominieren Angesichts der extrem angespannten Situation im Nahen Osten und dem damit verbundenen Eskalationspotenzial könnte man annehmen, dass Brent Öl doch um einiges höher notieren müsste. Doch die Geopolitik hat (noch) keinen gravierenden Einfluss auf das Handelsgeschehen am Ölmarkt. Eine Vielzahl enttäuschend ausgefallener Konjunkturdaten schürt aktuell die Sorgen im Hinblick auf die Entwicklung der Nachfrage. Allein in den USA gab es kürzlich zwei herbe …