In der neuen Smart-Investor-Ausgabe enthüllen Felix Schleicher und Markus Walder von VAA Value Advisors unterschätzte Aktiensegmente mit großem Potenzial. Jetzt lesen und drei aktuelle Value-Picks entdecken!Die derzeitige Situation an den Aktienmärkten erinnert an den Dezember 1989 oder den März 2000, als viele Indizes in ihrer Gesamtheit ebenfalls sehr teuer bewertet waren. Trotzdem gibt es heute wie damals günstige Gelegenheiten in Segmenten, die von den meisten Investoren übersehen werden. Einige dieser Gelegenheiten werden wir Ihnen hier im zweiten Teil des Artikels vorstellen. Miserable Marktbreite Während die meisten Aktienindizes ein rundum positives Bild suggerieren, fällt die …