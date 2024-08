In den letzten Tagen hat sich die Trendwende an den Börsen verstärkt - der S&P 500 hat von seinem Höchststand Mitte Juli ein paar Prozentpunkte abgegeben und schon werden die Anleger nervös. Das liegt vor allem daran, dass die bisherigen Anlegerlieblinge Luft ablassen und da hängen nun mal die Emotionen dran. Die Magnificent 7 haben in den letzten drei Wochen zusammen mehr als 3 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt und NVIDIA davon alleine mehr als eine Billion. Das sind gewaltige Summen und die Kurseinbrüche ziehen sich durch viele Depots. Auf der anderen Seite muss man dies relativieren, ...

