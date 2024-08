Wochenausblick - Unternehmenszahlen im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden wird es überaus spannend aufgrund vieler Quartalszahlen einiger großer Unternehmen, sowohl aus Deutschland als auch aus den USA. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Mit den Zahlen der US-amerikanischen Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway eröffnet der Montag direkt mit einem echten Börsenschwergewicht. Neben dem Konglomerat von Börsenmogul Warren Buffet liefern in den USA aber auch Unternehmen wie Palantir Technologies und in Deutschland der Chiphersteller Infineon ihre Ergebnisse für die Monate April bis Juni. Auf der makroökonomischen Ebene können Anlegerinnen und Anleger aber auch spannende Daten erwarten. Denn es wird sowohl für Deutschland und der Eurozone als auch für die USA die Entwicklung des Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Dieser ist ein Indikator mit dem die konjunkturelle Lage eines Landes oder Länderverbundes beurteilt werden kann.















Dienstag:



Am Dienstag richtet sich der Blick sowohl auf die USA als auch auf Deutschland und das nicht nur unternehmensseitig. Aus den USA vermelden Caterpillar, Uber, Airbnb, Rivian und Super Micro Computer ihre Zahlen. In Deutschland erlauben uns der angeschlagene Pharma-Konzern Bayer, der Onlinemodehändler Zalando sowie der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen einen Blick in ihre Zahlen. Aus der makroökonomischen Sicht ist in Deutschland am Dienstag insbesondere der Industrie-Auftragseingang relevant für den Monat Juni. Ansonsten stehen in den USA noch die Redbook Einzelhandelsumsätze an.

















Mittwoch:



Im Hinblick auf relevante konjunkturelle Ereignisse bleibt die Wochenmitte eher verhalten, sodass insbesondere die Quartalszahlen von Bedeutung sind. Aus Deutschland können Anlegerinnen und Anleger die Zahlen der Commerzbank, GEA Group AG, SUSS Microtech SE, Puma SE, Beiersdorf sowie Siemens Energy. Aus den USA veröffentlichen Walt Disney, CVS Health Corporation, Monster Beverage Corporation sowie Shopify ihre Zahlen.















Besonders interessant könnte für Sie auch unser Live-Webinar am Mittwochabend, dem 07.08.2024, um 18:30 Uhr sein. In der Veranstaltung "Expertenwissen Knock-out-Produkte - wie Sie 5 teure Fehler vermeiden. " erklärt Ihnen unser Produktexperte Julius Weiß was bei Knock-out-Produkten zu beachten ist und welche Fehler es zwingen zu vermeiden gilt.







Donnerstag:



Der Donnerstag ist nicht weniger ereignisreich. Im Zuge der Quartalszahlen melden vor allem einige deutsche Schwergewichte Ihre Quartalsergebnisse. Dazu gehören Siemens, Deutsche Telekom, Allianz, Knorr Bremse sowie der Börsen-Highflyer Rheinmetall. Auf der anderen Seite des Teiches respektive der USA ist für die Finanzmärkte insbesondere das Pharma-Konzern Eli Lilly im Fokus. Auf der konjunkturellen Ebene sind zusätzlich die Indikation zur Erzeugung im Produzierenden Gewerbe in Deutschland sowie in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von Bedeutung.















Freitag:



Zum Wochenende kehrt auch etwas Ruhe in die Finanzmärkte ein, zumindest unternehmensseitig. Das einzig spannende Ereignis stellen am Freitag in Deutschland die endgültigen Verbraucherpreise für den Monat Juli dar.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC