© Foto: adobe.stock.com



Die Fortsetzung der Goldpreisrallye scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Das Edelmetall baute in den letzten Tagen entsprechendes Momentum auf. Doch bekanntlich sind Ausbruchsbewegungen keine Selbstläufer.Gold als sicherer Hafen Maßgeblichen Anteil an der zurückliegenden Rallye des Edelmetalls hatten die Gold-Käufe der Noten- und Zentralbanken. Daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Doch ein anderer wichtiger Nachfrager hielt sich in den letzten Monaten bedeckt. Die physisch besicherten Gold-ETF litten in der letzten Zeit unter Kapitalabflüssen. Die Bestände sanken. Das aus den physisch besicherten Gold-ETF abgezogene Kapital dürfte zu einem erheblichen Teil in die …