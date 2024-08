© Foto: Mark Lennihan - AP



Microsoft notiert bereits seit 1986 an der Börse. Wie viel Vermögen konnten Langfristinvestoren bis heute aufbauen?Viele der heutigen Milliardäre sind nicht etwa durch ihr Einkommen, sondern über eine hohe Aktienbeteiligung an ihren eigenen Unternehmen vermögend geworden. Dies reduziert zum einen Steuerzahlungen und ermöglicht zum anderen eine direkte Erfolgsbeteiligung an den Gewinnsteigerungen und eine Entlohnung für das eigene Engagement. Dabei darf jedoch nie vergessen werden, dass viele Unternehmen scheitern und mit ihnen die Geschäftsführer ihr Kapital verlieren. Nur wenige Firmen schaffen es wie Microsoft bis ganz an die Spitze ihres Segments. Microsofts Erfolgsgeschichte Als der …