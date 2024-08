Die Quartalszahlen von Siemens und Siemens Energy, die am 7. August erwartet werden, stehen im Fokus der Anleger. Siemens hat in den letzten Wochen Kursverluste verzeichnet, bleibt jedoch dank stabiler Dividendenzahlungen robust. Siemens Energy kämpft mit Herausforderungen im Windgeschäft, zeigt jedoch positive Entwicklungen im Netzgeschäft, was die Hoffnung auf eine langfristige Stabilisierung weckt.Siemens und Siemens Energy: Vorfreude auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...