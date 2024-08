Krypto News: Base-Meme-Coin vor 3 Mio. $ - folgt DAWGZ auf BRETT?

Während Kryptowährungen fallen und in den letzten 24 Stunden erneut Kapital aus dem breiten Markt fließt, gibt es bei einem Meme-Coin auf Base eine gegenteilige Entwicklung. Denn Base Dawgz nähert sich dem Meilenstein von 3 Millionen US-Dollar. Während das zugrundeliegende Wachstum der L2 intakt ist, könnte DAWGZ der nächste heiße Meme-Coin sein, der auf den führenden Base-Meme BRETT folgen möchte. Doch welches Potenzial hat Base Dawgz?

Base Dawgz: Fast 3 Millionen US-Dollar im Presale

Base Dawgz ($DAWGZ) könnte bereits in den nächsten Tagen den wichtigen Meilenstein erreichen, indem das Projekt über 3 Millionen US-Dollar im Vorverkauf einsammelte. Dies scheint ein starker Erfolg, insbesondere angesichts der aktuellen marktweiten Korrektur. Der Erfolg von $DAWGZ spiegelt das Potenzial wider, das in diesem neuen Meme-Coin steckt, der auf der L2-Blockchain Base aufbaut. Die zugrundeliegende L2-Blockchain konnte im Juli erneut ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Verbindung zur dynamischen Base-Blockchain könnte für Base Dawgz eine entscheidende Rolle spielen.

Base Dawgz setzt also bewusst auf eine enge Verknüpfung mit der Base-Blockchain, die durch ihre Verbindungen zur riesigen Benutzerbasis von Coinbase Chancen bietet. Sollte Base es schaffen, diese Nutzerbasis effektiv zu nutzen, könnte dies die Liquidität auf der L2 erheblich steigern und damit auch $DAWGZ zugutekommen.

Ein Beispiel für das immense Wachstumspotenzial von Projekten auf der Base-Blockchain ist Base Brett ($BRETT). Denn der Meme-Coin hat seit Februar eine Wertsteigerung von über 100.000 Prozent erzielt. Base Dawgz könnte diesen Erfolg wiederholen und sich zu einem der heißesten Meme-Coins auf der L2-Blockchain entwickeln.

Multichain und Refer-2-Earn: Das steckt hinter Base Dawgz

Neben seiner Verbindung zur Base-Blockchain bietet Base Dawgz auch ein Alleinstellungsmerkmal durch seine umfassende Multichain-Funktionalität. Das Projekt nutzt fortschrittliche Technologien wie die Wormhole- und Portal-Bridge, um seine Präsenz auf anderen Blockchains wie Ethereum, Solana, Avalanche und BSC zu erweitern.

Diese Interoperabilität ermöglicht es Base Dawgz, die Stärken jeder dieser Blockchains auszunutzen - von der Sicherheit von Ethereum bis hin zu den schnellen Transaktionszeiten von Base und Solana. Dadurch eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten für Investoren und Entwickler, die von einer sicheren und skalierbaren Plattform profitieren wollen. Die Multichain-Fähigkeit verleiht dem Projekt einzigartige Flexibilität.

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Base Dawgz ist die starke und engagierte Community. Das Projekt legt großen Wert auf die Einbindung seiner Anhänger und belohnt diese durch verschiedene Incentives, wie das "Be Social for Airdrop"-Programm. Hierbei können Nutzer durch das Erstellen und Teilen von Memes und Inhalten über Base Dawgz Punkte sammeln, die nach dem Vorverkauf gegen $DAWGZ-Token eingelöst werden können. Refer-2-Earn heißt die Devise bei Base Dawgz.

Jetzt in Base Dawgz investieren

Das Team hinter Base Dawgz hat ferner eine ehrgeizige Roadmap entwickelt, die den Meme-Coin langfristig erfolgreich machen soll. Die Roadmap umfasst vier Phasen, die von der Einführung des Presales bis hin zu umfangreichen Entwicklungs- und Marketingstrategien reichen. In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt auf dem Start des Projekts, dem Presale und der Etablierung der sozialen Medien. In der zweiten Phase konzentriert sich das Team auf den Aufbau der Community und den Beginn der Marketingaktivitäten, um das Projekt bekannter zu machen. Die dritte Phase bringt wichtige Listungen auf dezentralen Börsen (DEX) und Plattformen wie CoinMarketCap und CoinGecko. In der vierten Phase werden schließlich Belohnungen für die Community eingeführt, das Marketing intensiviert und zukünftige Entwicklungen geplant.

Wer dem Base-Meme-Coin DAWGZ Potenzial zutraut, kann in den nächsten 36 Stunden noch maximale Buchgewinne erzielen. Dann steigt der Preis erneut. Aktuell erhalten Anleger den DAWGZ Token für 0,007061 US-Dollar. Im Anschluss ist theoretisch direkt das Staking der Token möglich, für eine aktuelle Rendite von 965 Prozent APY.

