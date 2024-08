Es dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass die Laune an der Börse spontan auf einen neuen Tiefpunkt gerutscht ist. Doch nicht nur die allgemein schlechte Stimmung setzt vielen einstigen Highflyern zu. In vielen Fällen sorgen bedenkliche Schlagzeilen dazu, dass die Anlegerinnen und Anleger besonders viel Vorsicht walten lassen.Anzeige:Wie "The Information" berichtet, ist etwa Nvidia (US67066G1040) ins Visier des US-Justizministeriums geraten. Jenes ermittelt gegen den KI-Giganten offenbar aufgrund des Vorwurfs der Ausnutzung von Marktmacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...