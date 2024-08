© Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Heftige Verluste an den Börsen und geopolitische Spannungen treiben die Goldpreise in die Höhe. Das Edelmetall glänzt in Krisenzeiten besonders hell.Die heftigen Umwälzungen an den weltweiten Aktienmärkten und die Spannungen im Nahen Osten haben die Attraktivität von Gold als "sicherem Hafen" in Krisenzeiten Auftrieb verliehen. Analysten raten, vor diesem Hintergrund zur Absicherung in das Edelmetall oder Öl umzuschichten. Die Nachfrage nach Gold hat im zweiten Quartal dieses Jahres bereits ein Rekordniveau erreicht, angetrieben von wohlhabenden Familien und Einzelpersonen, die sich Sorgen um die steigenden Staatsschulden in den USA und eine drohende Börsentalfahrt machen. Laut einem …