Binance listet $HMSTR nach 300 Mio. Spielern: So kaufen Sie vorher

Ein großer Meilenstein für eine neue Kryptowährung ist eine Listung auf der Kryptobörse Binance, da dies nicht selten starke Kursanstiege nach sich zieht. Nun wurde der bisher noch an keiner Börse notierte $HMSTR-Coin bereits von Binance vor der offiziellen Notierung vorgemerkt. Allerdings gibt es schon jetzt eine Möglichkeit, um die Token vor dem offiziellen Start und einer möglichen Explosion zu kaufen. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um alles Wichtige darüber zu erfahren, und ob es sich wirklich lohnt.

Binance listet $HMSTR-Coin von Hamster Kombat

Eine besondere Chance bieten die Kryptowährungen, welcher von der Kryptobörse Binance gelistet werden. Denn sie können mithilfe der großen Nutzerbasis und der Liquidität der größten CEX häufig bedeutende Kursanstiege verzeichnen.

Binance kommt derzeit auf ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 13,30 Mrd. USD und 11,01 Mio. wöchentliche Besucher. Insgesamt haben sich sogar 200 Mio. Nutzer bei der Kryptobörse registriert. Dies verdeutlicht, wie stark sie dem Erfolg einer Kryptowährung helfen kann.

Bei Hamster Kombat handelt es sich um eines der erfolgreichsten Kryptospiele, welches erst am 10. Juli 2024 gestartet wurde und bereits 300 Mio. Spieler erreicht hat, von denen 50 Mio. täglich aktiv sind.

Ursprünglich war das Token Generation Event für Juli 2024 geplant, jedoch wurde es durch das Team verzögert. Als Grund dafür wurden technische Herausforderungen erwähnt, da der AirDrop einer der größten der Geschichte wird, an dem 300 Mio. Spieler beteiligt sind. Ein genaues Datum dafür wurde bisher jedoch noch nicht genannt.

Schon jetzt ist der Coin von Hamster Kombat auf Binance auffindbar, allerdings wird der Handel bisher noch nicht unterstützt. Jedoch gibt es dennoch eine Möglichkeit, wie Interessierte schon jetzt die $HMSTR-Coins handeln und auf das Binance-Listing setzen können.

So hat sich Hamster Kombat am Premarket entwickelt

Anleger haben schon jetzt die Möglichkeit, den Coin von Hamster Kombat vor der ersten Listung an einer Kryptobörse zu kaufen. Denn es gibt bereits Premarket-Futures an den Kryptobörsen von Gate.io, OKX, Bybit, KuCoin und Bitget. Allerdings ist der Handel der $HMSTR-Coins mit einigen Risiken behaftet, da bisher noch keine Details über den Launch-Preis, das Datum und die Verteilung bekannt sind.

An den Kryptobörsen wird $HMSTR aktuell zwischen 0,2402 und 0,5000 USD gehandelt, wobei die meisten im unteren Bereich zu finden sind. Das Handelsvolumen an Bybit hat bereits mehr als 2 Mio. USD und an Bitget annähernd 1 Mio. USD erzielt, während es bei den anderen Kryptobörsen unbekannt ist.

Durch die Ankündigung der Aufnahme des $HMSTR-Coins vor der offiziellen Listung auf Binance konnte dieser am Premarket der Kryptobörse OKX kurzzeitig um mehr als 10 % steigen. Allerdings hat er den Tag nur mit einem Gewinn von 0,59 % geschlossen.

Aber auch heute konnte der Optimismus nicht aufrechterhalten werden, was vermutlich auf die vielen Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Launch zurückzuführen ist. Sobald nähere Details bekannt gegeben werden, könnte der Premarket jedoch eine spannende Möglichkeit darstellen.

Was ist Hamster Kombat?

Hamster Kombat ist ein sogenanntes Tap-to-Earn-Spiel, bei welchem die Nutzer durch das Tippen auf den Bildschirm Belohnungen vergütet bekommen. Die Aufgabe dieser ist es, ein Krypto-Imperium für Hamster aufzubauen, welches unterschiedlichste Bereiche des Web3 umfasst.

Dabei schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Geschäftsführers einer Kryptobörse und bauen die verschiedenen Geschäftsbereiche mit ihren Coins aus, um auf diese Weise ein höheres Einkommen pro Stunde zu erzielen.

Ebenso wurde es stetig expandiert und um weitere kleine Minispiele erweitert. Dazu gehören das tägliche Rätsel, bei dem ein Morsecode herausgefunden werden muss, die tägliche Kombination aus 3 Aufrüstungen, ein Puzzle und ein Fahrrad-Rennspiel.

Nun sind Erfolgskarten hinzugekommen, welche vermutlich die Komplexität des Games und somit den Wert der Coins steigern sollen. Möglicherweise will das Team vermutlich das Spiel noch etwas anspruchsvoller gestalten, damit der AirDrop ein größerer Erfolg wird.

Denn bisher lässt der Spielspaß von Hamster Kombat noch etwas zu wünschen übrig. So gibt es nur einen Rohstoff und eigentlich kaum Abwechslung. Stattdessen ist es sogar noch monotoner als Axie Infinity, welchem nachgesagt wurde, dass es die finanziellen Aspekte über den Spielspaß stellen würde.

Aufgrund der großen Nutzerbasis und den jüngsten Entwicklungen bleibt der Launch der $HMSTR-Coins dennoch spannend, da er sich besser entwickeln und an den Erfolg von vergleichbaren Projekten wie Notcoin anschließen könnte, welches nun sein zweites Spiel herausgebracht hat.

Noch können Sie die Coins kostenlos über den AirDrop erhalten, wenn Sie Ihre Wallet mit dem Spiel synchronisieren. Je nach Ihren Errungenschaften fällt dann die Höhe des AirDrops aus, wobei aktive Spieler stärker belohnt werden.

