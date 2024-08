Dogecoin vs. Shiba Inu Coin: Welcher Memecoin ist besser?

Während es sich bei Dogecoin noch immer um den Marktführer handelt, haben seine Konkurrenten immer mehr aufgeholt und könnten seine Marktstellung herausfordern. Einer der vermutlich härtesten Wettbewerber ist der vielseitige Shiba Inu, jedoch hat auch Dogecoin in letzter Zeit positive Entwicklungsschritte gemacht. Aber reichen diese aus, um SHIB abwehren zu können, oder ist er vielleicht sogar schon der heimliche Marktführer, was sich bald auch an den Bewertungen erkennen lässt? Lesen Sie jetzt den Beitrag, um dies besser einschätzen zu können!

Dogecoin

Dogecoin ist der erste Memecoin in der Geschichte und wurde im Jahr 2013 als Parodie auf Bitcoin und die vielen neu entstehenden ICOs erstellt. Kreiert wurde er auf Grundlage des berühmten und beliebten Hunde-Memes eines Shiba Inus, welcher etwas entsetzt schaut. Verwendet wird er für Trinkgelder, Spenden und andere Zahlungen.

Er nutzt eine veränderte Version der Bitcoin-Fork Litecoin und einen Proof-of-Work-Konsensmechanismus mit dem Scyrpt-Algorithmus. Somit soll Dogecoin zugänglicher für einzelne Miner werden, was für eine höhere Inklusion und Dezentralisierung sorgt. Zudem gibt es mittlerweile Diskussionen über eine mögliche Umstellung auf das energiesparsamere Proof-of-Stake-Verfahren.

Ebenfalls wurden von den Entwicklern im Mai 2023 die Doginals eingeführt, welche auch als DRC-20-Token bekannt sind. Mit ihnen können die Nutzer nun, wie bei den Ordinals auf Bitcoin, Daten wie Bilder, Texte und sogar alte Retrogames auf der Blockchain von Dogecoin stationieren, welche auf den kleinsten Einheiten, den sogenannten Shibes gespeichert werden.

Ebenso war Dogecoin durch seine Zusammenarbeit mit Elon Musk im Jahr 2021 positiv aufgefallen. Dieser postete auf X, dass er Bitcoin nicht mehr bei seinem Unternehmen Tesla akzeptieren werde, da seine CO2-Emissionen zu hoch seien. Stattdessen sei Dogecoin sogar besser für Transaktionen geeignet, wobei Musk zusammen mit den Entwicklern den CO2-Verbrauch um 25 % gesenkt hat.

Bisher ist Dogecoin noch immer der Marktführer der Memecoins und auf Platz 9 der am höchsten bewerteten Kryptowährungen. Auf seinem Hoch konnte $DOGE bereits eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,08 Mrd. USD erzielen und somit alle etablierten Memetoken übertreffen. Lediglich einige betrügerische Ausnahmen haben kurzzeitig noch höhere Bewertungen erzielt.

Von Dogecoin gibt es 145,4 Mrd. Coins, welche jedoch im Unterschied zu vielen anderen Kryptowährungen keine Obergrenze haben. Dabei werden jährlich 5 Mrd. $DOGE emittiert, welche den Wert der übrigen Coins verwässern. Dennoch konnte Dogecoin während des vergangenen Jahres um 43,82 % steigen und eine Marktkapitalisierung von 15,25 Mrd. USD erreichen.

Jetzt in besonderen Memecoin investieren!

Shiba Inu

Der Memecoin Shiba Inu startete erst im Jahr 2020 und somit deutlich später als Dogecoin. Im Unterschied zu DOGE wurde SHIB von einem unbekannten Entwickler herausgebracht, welcher unter dem Pseudonym Ryoshi bekannt ist. Dennoch hat dies seinem Erfolg nicht geschadet.

Shiba Inu wurde als ERC-20-Token auf der Blockchain von Ethereum gestartet, welche mittlerweile ihr Konsensverfahren von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umgestellt hat. Somit ist SHIB seinem Vorgänger DOGE in dieser Hinsicht schon einen Schritt voraus. Zudem profitiert er dank der EVM (Ethereum Virtual Machine) von einer deutlich höheren Kompatibilität.

Im Unterschied zu Dogecoin hat sich Shiba Inu zu einem besonders vielseitigen Projekt entwickelt. Unter anderem wurde 2021 die dezentrale Börse ShibaSwap sowie die beiden Coins LEASH und BONE eingeführt. Ebenso kam die eigene Layer-2 Shibarium, die SHIB-Domains, der Fanartikel-Shop, die zwei Zeitungen sowie die Spiele Shib the Metaverse und Shiba Eternity hinzu.

Auf diese Weise konnte Shiba Inu seinen Nutzen und seine Attraktivität maßgeblich steigern sowie zu einer festen Größe des Memecoin-Marktes werden. Somit kann es seine Risiken besser streuen und seine Chancen vervielfältigen, was dem Projekt in schlechten Zeiten zugutekommen kann. Ebenso dürfte SHIB somit leichter institutionelle Anleger anziehen.

Dennoch hat er sich bis auf den zweiten Platz des Memecoin-Sektors und den 13. Rang aller Kryptowährungen gekämpft. Obwohl Vitalik Buterin zu Beginn nur wenig Potenzial in ihm erkannte, hat ihn Shiba Inu positiv überrascht.

Insgesamt gibt es 1 Quadrillion $SHIB-Coins, von denen 589,27 Bil. im Umlauf sind. Über die sogenannte Burnings werden sie regelmäßig vernichtet. Auf diese Weise soll ihre Knappheit erhöht werden, was sich tendenziell treibend auf den Kurs auswirkt. Zudem bietet er den Anlegern über das Staking ein passives Einkommen.

Shiba stieg über die vergangenen 12 Monate um 57,54 % und somit rund 14 % stärker als Dogecoin. Dies ist unter anderem auf seine niedrigere Marktkapitalisierung von 7,98 Mrd. USD zurückzuführen, wobei sie auf dem Hoch schon bei 43,51 Mrd. USD lag. Somit bleibt SHIB weiterhin einer der mit Abstand führenden Memecoins.

Jetzt in beliebten Hunde-Memecoin investieren!

Dieser Hunde-Memecoin könnten Dogecoin und Shiba Inu übertreffen

Ein vollkommen neuer Hunde-Memecoin mit einer deutlich günstigeren Bewertung als DOGE und SHIB ist Shiba Shootout. Er ist am ehesten mit Shiba Inu vergleichbar, da auch er sich in mehreren Sektoren positioniert und somit auf unterschiedlichste Weise Gewinne für die Tokeninhaber erzielen kann.

Das Projekt basiert auf der Blockchain von Ethereum und bei dem Coin handelt es sich um einen ERC-20-Token. Somit bietet auch er eine vergleichbare Kompatibilität wie Shiba Inu. Außerdem erhalten die Tokeninhaber eine Staking-Rendite, welche jedoch mit 1.099 % noch deutlich über der einstelligen Rendite von Shiba Inu liegt.

Eines der innovativsten Features von Shiba Shootout ist SocialFi, das eine hervorragende Ergänzung zu den Memecoins darstellt. Denn diese Coins haben einen starken Bezug zur Gemeinschaft und so sind Funktionen, welche den Aufbau und die Pflege dieser fördern besonders interessant.

Bei Shiba Shootout gibt es die Lagerfeuergeschichten, bei denen sich die Nutzer über ihre Erlebnisse am Kryptomarkt austauschen können. Für interessante Inhalte bekommen die Teilnehmer wiederum Belohnungen in $PLAY-Coins vergütet. Auf diese Weise werden Anreize für hochwertige Inhalte und eine hohe Aktivität gegeben.

Zudem wurde schon jetzt ein Shooter-Spiel im Stil des Wilden Westens entwickelt. Bei diesem können die Spieler ebenfalls Belohnungen in Kryptowährungen verdienen, da es einen Play-to-Earn-Mechanismus nutzt. Neben diesem Spiel sollen jedoch künftig noch weitere folgen, um die Nutzer noch besser in der digitalen Welt zu fesseln.

Von Shiba Shootout gibt es insgesamt nur 2,2 Mrd. Coins, von denen 35 % über den Presale erworben werden können. Schon jetzt hat das Projekt über diesen mehr als 874.811 USD eingeworben, sodass Interessierten nicht mehr viel Zeit bleibt. In spätestens 8 Tagen und 11 Stunden wird der Preis erneut erhöht.

Bisher wurde Shiba Shootout noch nicht an den Börsen gelistet. Allerdings erkennen Analysten in ihm bereits ein vergleichbares Potenzial wie in Shiba Inu. Ein großer Vorteil liegt auch in der dezentralen Organisation und den Spenden an gemeinnützigen Vereinen, welches alles Eigenschaften sind, die Vitalik Buterin als Beispiele für gute Memecoins nannte.

Jetzt in Shiba Shootout investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.