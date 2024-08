Schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA, die erneut die Angst vor einer Rezession verstärken, der Intel-Schock sowie die weiter eskalierende Situation im Nahen Osten brachten die Börsen rund um den Globus weiter unter Druck. So sackte der Dow Jones im Wochenvergleich um knapp 3 % ab, der deutsche Leitindex DAX verlor im gleichen Zeitraum über 4,5 %. Durch die Schwäche am Gesamtmarkt rückten positive Unternehmensmeldungen in den Hintergrund. Dadurch ergeben sich Chancen auf verbilligtem Niveau.

