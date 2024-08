Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Den Spruch haben wir doch alle schon mal gehört: "Humor ist die beste Medizin". Nur ein Spruch oder ist Humor tatsächlich gesundheitsfördernd? Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:Sprecher: Was passiert in unserem Körper, wenn wir lachen oder einfachnur die Leichtigkeit des Seins genießen? Andrea Mayer-Halm vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" weiß mehr:Andrea Mayer-Halm: 21 sec."Humor stärkt unsere Gesundheit, Humor kann die Heilung unterstützen. Das ist bekannt aus vielen Untersuchungen, zum Beispiel durch Stressabbau. Stellen Sie sich eine angespannte Situation beim Arzt im Sprechzimmer vor, da kann Humor wie soziales Schmiermittel wirken.Denn wenn zwischen Arzt, Ärztin und dem Patienten die Kommunikation klappt, dann hat es auch einen guten Effekt auf die Therapie."Sprecher: Wie wirkt sich Lachen, gute Stimmung und Humor auf unseren Körper aus?Andrea Mayer-Halm: 23 sec."Die Muskulatur entspannt sich beim Lachen. Und wer lacht, der kurbelt die Ausschüttung bestimmter Hormone an. Endorphine, also Glückshormone werden freigesetzt und wirken nicht nur im Moment des Lachens. Sie lindern auch eine Stunde später noch Beschwerden und Schmerzen."Sprecher: Das hört sich gut und richtig an und wir alle würden gerne auch humorvoll sein. Das klappt aber häufig einfach nicht. Kann man Humor lernen?Andrea Mayer-Halm: 23 sec."Nicht alle Menschen sind gleichermaßen humorig. Humor lässt sich aber trainieren. Zuerst sollte ich hin spüren, ob ich eher ein Mensch des feinen Sprachwitzes bin oder doch lieber der krachledernen Kalauer. Kann ich über mich selbst lachen? Für Humor braucht es auch eine gehörige Portion Mut. Mut, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen."Abmoderation: Dann fangen wir doch alle sofort damit an, ein bisschen humorvoller durchs Leben zu gehen, empfiehlt der "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.senioren-ratgeber.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5836956