© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Der Essens-Lieferdienst Zomato hat seinen Gewinn im abgelaufenen Quartal ver-125-facht! Das hat die Aktie auf ein neues Allzeithoch getrieben.Die Aktie von Zomato stach in dem sonst eher trüben Marktumfeld in Asien heraus und kletterte auf ein Rekordhoch, nachdem die indische Essenslieferplattform alle Erwartungen hinweggefegt hat. Zahlreiche Analystenhäuser hoben daraufhin ihre Kursziele für das Unternehmen kräftig an und setzten ihre Anlageempfehlungen herauf. Im zweiten Quartal konnte Zomato seinen Nettogewinn auf 2,5 Milliarden Rupien (etwa 27,6 Millionen Euro) steigern, verglichen mit nur 20 Millionen Rupien im Vorjahresquartal, wie das in Gurugram ansässige Unternehmen mitteilte. Das …